El escándalo sexual de los hermanos Safdie que supuso su ruptura y ahora pone en peligro el Oscar de Marty Supreme

Ben Safdie y Joshua Safdie arrancaron su carrera de la mano. Todo comenzó en 2008, con el cortometraje There's nothing you can do y fue en 2009 cuando dieron el salto al mundo del largometraje con Go Get Some Rosemary. Sin embargo, su primera gran película tardó ocho años más en llegar: Good Time. Una cinta que ahora está en el ojo del huracán.

La primera polémica llega con la elección de casting, cuando escogieron a una joven de 17 años para interpretar a una prostituta en escenas que envolvían desnudez. De igual modo, se eligió a un exconvicto, Buddy Duress para encarnar a un personaje secundario; quien compartió un desagradable encuentro con la actriz en cuestión.

Robert Pattinson en Good Time | A24

Durante el rodaje de una escena en la que participaba la joven, Duress apareció "drogado" en el set, se bajó los pantalones e increpó a la intérprete preguntando si podía "meterlo". Joshua fue testigo de todo esto, ya que se encontraba tras el monitor mientras las cámaras seguían grabando.

"Cualquier director que hubiera visto eso debería haber gritado ¡Corten! y detenido la escena, pero Josh la dejó continuar", ha comentado una fuente a Page Six. Asimismo, otras tres fuentes que trabajaron en la producción afirman que Joshua no se enteró de la edad de la actriz hasta después de esta escena. Ben, por su parte, se encontraba en una esquina sosteniendo el micrófono.

Buddy Duress en Good Time | Cordon Press

Durante el montaje de Good Times, la polémica escena fue eliminada "por razones creativas". Duress jamás volvió a trabajar en el cine y falleció en 2023 a causa de un paro cardíaco provocado por el consumo de drogas.

Después de Good Time, los hermanos Safdie dirigieron su segunda gran película (y última hasta la fecha): Diamantes en bruto. Entonces, ¿cómo es posible que esto fuera el punto de inflexión en su dupla creativa?

Ben Safdie habría ignorado la edad de la joven actriz durante varios años. De hecho, no se enteró de que era menor hasta 2022. Cuando lo hizo, comenzó una tensión entre ambos que se agravó tras las polémicas con Bear-McClard, su ahora ex-socio de producción, al que le echó en cara haber contratado a la intérprete. Estas disputas habrían supuesto el fin de la relación entre los hermanos.

Ben ha estrenado este mismo año The Smashing Machine que, a diferencia del Marty Supreme de Joshua, ha pasado sin pena ni gloria por las grandes salas. No obstante, tras las polémicas que rodean la producción de Good Time, la cinta de Timothée Chalamet, que apuntaba a ser la gran triunfadora de los Oscar, podría quedarse a medio camino en su trayectoria hacia la gloria de los premios de Hollywood.