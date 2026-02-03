¿SE DARÁN PRONTO EL "SÍ QUIERO"?
Timothée Chalamet habla por primera vez de sus planes de boda con Kylie Jenner
Timothée Chalamet ha abordado públicamente sus planes de matrimonio con Kylie Jenner y ha dejado claro que sí se ve casándose con ella en el futuro.
Timothée Chalamet, el actor del momento en Hollywood, el cual mantiene una relación con Kylie Jenner desde hace meses, había optado por no hacer declaraciones públicas sobre su vida sentimental, hasta ahora.
Recientemente el actor ha sido sorprendido con una pregunta personal durante un evento promocional en Londres de su nueva película: Marty Supreme. En el marco de una ronda de preguntas rápidas, el actor ha accedido a responder sin esquivar el tema.
El entrevistador ha sido directo: "¿Tienes novia?". Chalamet, ha sonreído mientras terminaba de beber de su botella de Coca-Cola y ha respondido con una ligera risa: "Sí".
Acto seguido ha llegado la pregunta clave: "¿Crees que alguna vez te casarás con ella?". La reacción del actor ha sido inmediata y entre carcajadas ha exclamado: "¡wow, qué personal! ¡Qué personal!", antes de añadir con tono cómplice: "¡Me vas a meter en problemas, tío!". Pese a ello, no ha dudado en responder y afirmar con claridad: "Sí. Sí".
La respuesta ha desatado los vítores del público presente. Cuando el entrevistador ha bromeado preguntando si "nosotros" podríamos asistir a la boda, Chalamet ha querido precisar: "¿Nosotros quiénes?", refiriéndose tanto al entrevistador como a los asistentes. Tras las risas generales, el propio entrevistador ha zanjado el momento con humor: "Será mejor que digas que no a eso".
Las palabras del actor suponen la confirmación más explícita hasta ahora sobre cómo ve su futuro junto a Jenner y marcan un paso poco habitual en alguien que ha preferido mantener su relación alejada del foco mediático, incluso en plena promoción de sus proyectos cinematográficos.
