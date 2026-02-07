La próxima película de M. Night Shyamalan con Jake Gyllenhaal ya tiene fecha de estreno

Si por algo se caracteriza M. Night Shyamalan es por no dejar indiferente a nadie con sus películas. El director ha demostrado en muchas ocasiones su capacidad de dejar boquiabiertos a los espectadores, aunque en los últimos años haya recibido críticas no tan positivas. Aún con todo ello, cada proyecto que anuncia recibe una gran expectación y su próxima película no ha sido menos.

El cineasta anunció el año pasado que su siguiente cinta sería Remain, basada en una historia original que él mismo creó junto al escritor Nicholas Spakrs. Shyamalan se encargará del guion y Sparks de la novela.

Remain se presenta como un thriller romántico con elementos sobrenaturales y Jake Gyllenhaal interpreta a un arquitecto de Nueva York que, tras haber sido tratado por depresión y lidiar con la muerte de su hermana, se muda para diseñar la casa de verano de un amigo. Allí conoce al personaje interpretado por Phoebe Dynevor, una mujer misteriosa que altera su mundo.

Así, aunque el suspense y los giros de guion parecen que estarán presentes en esta película, se alejará del terror tras títulos como La visita, Múltiple, Tiempo o Llaman a la puerta.

Ahora, se ha revelado que la película ha sido retrasada a 2027, con fecha de estreno prevista para el 5 de febrero de ese año, a las puertas de San Valentín, una estrategia que ya ha hecho Warner Bros. con Cumbres Borrascosas para este 2026.