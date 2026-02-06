El joven Sherlock desvela su primer tráiler: Así es el regreso de Guy Ritchie al universo de Arthur Conan Doyle

Prime Video ha desvelado el tráiler oficial y el póster de El joven Sherlock, protagonizada por Hero Fiennes Tiffin (After) como Sherlock Holmes. Del visionario director Guy Ritchie, El joven Sherlock es un misterio irreverente y lleno de acción que narra los orígenes del mejor detective del mundo. Los ocho episodios de la serie se estrenarán el 4 de marzo de 2026 en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Cuando un carismático, joven y rebelde Sherlock Holmes conoce nada menos que a James Moriarty, se ve arrastrado a una investigación por asesinato que pone en peligro su libertad. El primer caso de Sherlock desenreda una conspiración de alcance mundial, conduciendo a un enfrentamiento explosivo que cambiará el rumbo de su vida para siempre. Ambientada en una vibrante Inglaterra victoriana y con aventuras en el extranjero, la serie mostrará las primeras aventuras del anárquico adolescente que todavía tiene que evolucionar en el habitante más renombrado de Baker Street.

Póster El joven Sherlock | Amazon MGM Studios

El cast previamente anunciado incluye a Dónal Finn (La rueda del tiempo), Zine Tseng (El problema de los tres cuerpos), Joseph Fiennes (El cuento de la criada), Natascha McElhone (Halo), Max Irons (Cóndor) y Colin Firth (El discurso del rey). Guy Ritchie dirige los dos primeros episodios y es productor ejecutivo. La serie está creada para televisión por el showrunner Matthew Parkhill, que también es productor ejecutivo junto a Dhana Rivera Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton y Colin Wilson, con los co-productores ejecutivos Harriet Creelman y Steve Thompson. Motive Pictures encabeza la producción de El joven Sherlock.

El joven Sherlock estará disponible en Prime Video como parte de la suscripción Prime.