Chris Noth, que durante años dio vida a Mr. Big en Sexo en Nueva York, ha reaparecido públicamente esta semana en un evento benéfico en Nueva York y no ha dudado en opinar sobre su salida del universo de la serie tras las acusaciones de agresión sexual que se hicieron públicas en su contra.

El actor, de 71 años, asegura que ahora se siente aliviado de no haber formado parte del spin-off y de que su personaje muriera en el primer episodio de And Just Like That.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth como Carrrie y Mr. Big en 'Sexo en Nueva York' | Gtres

En declaraciones al Daily Mail, Noth ha sido contundente sobre su breve paso por el reinicio: "Tengo suerte de que mataran a mi personaje al principio". El actor ha añadido que se siente "muy bien" por no haber tenido un papel más relevante en la serie, que terminó siendo cancelada tras varias temporadas envueltas en polémica y críticas.

Después de que Mr. Big fuera eliminado de la ficción a raíz de las acusaciones, Sarah Jessica Parker y el resto del elenco de Sexo en Nueva York publicaron un comunicado conjunto mostrando su apoyo a las mujeres que denunciaron los hechos. Al ser preguntado por su relación actual con Parker, Noth se ha mostrado tajante y ha cortado cualquier intento de profundizar en el tema: "No", ha respondido de forma seca, antes de añadir: "Eso ya se acabó".

Sarah Jessica Parker y Chris Noth durante el rodaje del revival de 'Sexo en Nueva York' | GTRES

Pese a la tensión evidente con parte del reparto, Noth sí se ha dejado ver en un tono cordial con Mario Cantone durante el evento. Ambos compartieron gestos de complicidad ante las cámaras, y el propio Cantone, que interpretó a Anthony Marentino tanto en la serie original como en el spin-off, restando importancia a cualquier rumor de enfrentamiento. "Fue genial verlo", afirma, dejando claro que entre ellos no existe ningún problema.

El nuevo comentario de Noth vuelve a reabrir heridas en torno al legado de Sexo en Nueva York y a la complicada relación entre el actor y el equipo de la serie tras su abrupta salida del universo creado por Darren Star. Una polémica que, años después, sigue generando titulares.