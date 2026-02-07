Austin Butler será Lance Armstrong en la nueva película del director de Cónclave

Austin Butler protagonizará una película basada en la vida y en la carrera de Lance Armstrong. El actor interpretará al que fuera el ciclista más popular del mundo hasta la enorme polémica por dopaje.

La cinta, producida por Scott Stuber (Springsteen: Deliver Me From Nowhere), estará dirigida por el director de Cónclave, Edward Berger, y escrita por el guionista de El método Williams.

Austin Butler | Gtres

Lance Armstrong se convirtió en un ídolo y en una de las figuras más respetadas en el deporte estadounidense tras superar un cáncer testicular en 1996, con metástasis en pulmones y cerebro, y ganar siete veces consecutivas el Tour de Francia.

Todo se derrumbó en 2012, cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidos desveló un sistema de consumo y encubrimiento de sustancias prohibidas dentro de su equipo, un hecho que fue llevado a la pantalla grande en The Program, de 2015, protagonizada por Ben Foster.

Lance Armstrong, en una foto de archivo | Getty Images

Tras ello, le fueron retirados sus siete Tours y suspendido de por vida. En 2013 admitió públicamente el dopaje en una entrevista televisiva, convirtiendo su inspiradora historia en uno de los mayores fraudes.

En cuanto a Butler, no es el primer biopic que protagonizará tras triunfar con Elvis. Por delante tiene las cintas de American Psycho, Heat 2, Miami Vice, American Speed o The Barrier, también de Edward Berger.