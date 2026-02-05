Las investigaciones en torno al caso de Jeffrey Epstein están poniendo de manifiesto la enorme corrupción moral que asola a cierta parte de las élites mundiales. La Ley de Transparencia de Archivos Epstein del Departamento de Justicia ha sacado a la luz muchas de las conversaciones privadas del empresario estadounidense y, entre ellas, se esconden los correos electrónicos entre Soon-Yi Previn y el propio Epstein.

Ya en 2025, Woody Allen admitió que era amigo de Epstein y, a pesar de negar haber visto comportamientos inadecuados del empresario con menores de edad, sí reconoce que era una figura recurrente en las reuniones de amigos que organizaba. Una estrecha relación que, como bien prueban los mensajes publicados el pasado viernes, se extiende a la esposa del director de cine.

Woody Allen junto a Jeffrey Epstein | Gtres

Uno de los emails más comprometedores entre Previn y Epstein se remonta a una polémica de 2016, cuando se descubrió que el congresista de Nueva York Anthony Weiner mantenía conversaciones de carácter sexual con una joven de 15 años. Este episodio recogía peticiones por parte del político que incluían fotos y vídeos eróticos o fantasías de violación.

Ante tal escándalo, la opinión de Soon-Yi se aleja notoriamente del pensamiento colectivo por aquel entonces. "Es una historia increíble. Hay que sentir lástima por él. Parece que no aprende", escribe la mujer del cineasta a Epstein: "Lo más importante es que siento lástima por su esposa".

Woody Allen con su mujer, Soon-Yi Previn, y sus hijas en el rodaje de la película Spring Project en NYC | Cordon Press

"Me pareció repugnante lo que le hizo la joven de 15 años. Odio a las mujeres que se aprovechan de los hombres y ella, sin duda, es una de ellas", continúa antes de seguir criticando duramente a la adolescente: "Sabía exactamente lo que hacía y lo vulnerable que era Wiener y lo atrapó como pez en el anzuelo".

"Sabemos que él está enfermo, pero ella también está enferma por haberle hecho esto. Qué manipulación de su parte. Debería estar avergonzada", sentencia al respecto, según ha recogido EW.

Estas palabras resuenan con especial fuerza si se tiene en cuenta cómo empezó el romance de Previn y el propio Allen. El cineasta mantenía una relación con la madre adoptiva de Soon-Yi, Mia Farrow, a la que dejó por la joven cuando tenía 21 años. Desde entonces, el matrimonio se ha mantenido firme; a pesar de los 35 años de diferencia entre ambos.

Woody Allen con Jeffrey Epstein | Gtres

De igual modo, otro de los correos entre Previn y Epstein pone de manifiesto su opinión sobre el movimiento #MeToo, que destapó buena parte de los abusos sexuales en Hollywood. La esposa de Allen envió un email al empresario con un asunto muy claro: "Así como el movimiento Me Too ha ido demasiado lejos, también lo ha hecho el bótox", evidenciando su postura frente a esta lucha contra una de las manchas más oscuras en la historia de la industria del cine.

Por el momento, ni Previn ni Woody Allen han hecho declaraciones al respecto. Es probable que, teniendo en cuenta la amistad que los unía a Epstein, estas no sean todas las conversaciones que se hagan públicas en los próximos días. Sea como sea, el escándalo de Jeffrey Epstein sigue mostrando una cara B de las élites mundiales que, hasta la fecha, había estado oculta y nadie sabe hasta dónde puede llegar