Laura Dern asegura que le han rechazado "150 veces" para papeles por su altura: "Medía 1,80 a los 12 años"

Durante décadas, la industria de Hollywood se ha regido bajo unos cánones físicos muy marcados y a muchas intérpretes se les exigido cumplir ciertos criterios de edad, talla o altura que rara vez se han aplicado a los hombre con la misma dureza.

Si recientemente Rachel McAdams reveló que la descartaron para el papel de Lindsay Lohan en Chicas malaspor ser demasiado mayor, ahora Laura Dern ha señalado cómo la han rechazado una y otra vez en su carrera debido a su altura.

La actriz de Jurassic Park ha habladoe con The Independent sobre cómo su altura, además de tener un "torso radicalmente alto", ha afectado su carrera como actriz.

La actriz Laura Dern | Gtres

"Medía 1,80 metros a los 12 años y ya actuaba, ¡así que perdía los papeles constantemente!", dijo, bromeando con que la habían rechazado para papeles "unas 150 veces".

A pesar de ello, la intérprete supo encontrar su camino y convertirse en una de las estrellas más reconocidas del cine, llegando a ganar un Oscar por Historia de un matrimonio y participar en películas como Cielo de octubre, The Master, Alma salvaje, Star Wars: Los último Jedi, Mujercitas o Sin conexión, su última cinta, además de sus colaboraciones con David Lynch.