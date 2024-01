El "terrible momento" de este actor al recibir por error una factura de pago de Tom Holland: "Nunca vi tanto dinero"

Tom Hollander es conocido como el villano de TheWhite Lotus, pero también ha participado en reconocidas películas como Orgullo y Prejuicio o Piratas del Caribe. Ahora, el actor ha acudido al programa Late Night presentado por Seth Mayers para promocionar su nuevo proyecto Feud: Capote Vs. The Swans, que se estrenará el próximo 31 de enero con la noticia de que Demi Moore retoma con esta serie su carrera como actriz.

Ha sido ahí donde el intérprete se ha quitado protagonismo contando que le suelen confundir con Tom Holland. El parecido de los nombres de estos actores es innegable. Todo ha comenzado cuando el presentador de Late Night no ha podido evitar preguntar a Hollander por esto: "Hay un actor llamado Tom Holland".

Rápidamente, el intérprete ha contestado diciendo que "la gente alguna vez comete ese error" y que "ha sido muy difícil". Además, ha querido decir: "Yo llegué antes". Estas confusiones y la reacción del público han llevado a que el actor profundice más en el tema: "Pero él es muy famoso por lo que... Obviamente, no me confunden con él pero en contextos no visuales me confunden con él todo el tiempo".

Sabiendo que es complicado por la similitud de los nombres, Hollander ha deleitado a todo el mundo con una anécdota divertida sobre el asunto: "Personas del departamento de contabilidad de mi agencia se confundieron. Estuvimos en la misma agencia poco tiempo y fue un momento terrible", ha dicho refiriéndose al protagonista de SpiderMan.

Tom Holland como SpiderMan | Marvel Studios

El actor ha contado que se encontraba en Inglaterra viendo una obra de teatro de un amigo suyo después de haber hecho "un programa en la BBC por 30.000 dólares" que esto iba a tenerle "ocupado durante el próximo año más o menos". Su amigo en ese momento "estaba haciendo teatro por 300 libras a la semana" y él se sentó entre el público "con aire de suficiencia" pensando: "Bien, qué maravilloso". El sentirse bien y más afortunado que su amigo le duró poco porque ha contado que en el intervalo de la obra revisó su correo y vio que le había llegado uno.

"Recibo uno de mi agencia diciendo: Aviso de pago, tu primer beneficio de taquilla por Los Vengadores". Tom Hollander ha explicado que se sorprendió: "Era una asombrosa cantidad de dineroy no era su salario", refiriéndose al de Tom Holland.

Según ha contado, lo que recibió fue su "primer pago por los beneficios de taquilla" insistiendo en que no había recibido todo, "solo el primero". A esto, el actor de Piratas del Caribe ha añadido: "Era más dinero del que jamás había visto... Era una suma de 7 cifras". Además, por ese entonces, Holland "tenía 20 años o así".

Tom Hollander y Jennifer Coolidge en la temporada 2 de The White Lotus | Cordon Press

Ante este error por parte de su agencia, Hollander ha admitido que el sentimiento de superioridad que sintió comparándose con su amigo "desapareció muy rápido" y ha explicado: "Eso es el mundo del espectáculo. Estar arriba, estar abajo, ser héroe, ser cero. Siempre estás a un correo electrónico de distancia de que tu vida se ponga patas arriba".

Así, Tom Hollander ha dejado claro que no es el joven Tom Holland y que, por mucho que lo intente, la gente no se va a ilusionar más por verle a él: "Me presentan a alguien muy muy emocionado que luego se siente confundido o se decepcionan los niños".

A pesar de esto, el actor ha contado todo esto con gran sentido del humor a Seth Mayers, que le ha escuchado atentamente mientras el público saltaba en carcajadas con la anécdota. La realidad es que solo hay un Tom Hollander y su apellido no se acorta, aunque eso pueda significar dejar de recibir grandes sumas de dinero.