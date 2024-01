Asesinato, suicidio y la alta sociedad: Demi Moore retoma su carrera como actriz con esta tragedia que acabó con Truman Capote

Todos sabemos que Ryan Murphy es el rey de las series antológicas y ahora regresa el próximo 7 de febrero con Feud: Capotes VS. The Swans. Tras una primera entrega donde representó el encarnizado enfrentamiento entre las legendarias actrices Bette Davis y Joan Crawford (Feud: Bette y Joan), ahora le toca el turno al escritor Truman Capote quien se ganó la enemistad de la alta sociedad del momento.

La ficción de 8 episodios en total y se podrá ver en HBO está basada en el bestseller Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era de Laurence Leamer. El aclamado escritor Truman Capote se rodeó de un grupo de mujeres de la élite de la sociedad, ricas y glamurosas que definieron una época pasada de la alta sociedad neoyorquina, a las que apodó "los cisnes".

Hermosas y distinguidas, el grupo incluía a la gran dama Barbara "Babe" Paley, Slim Keith, C.Z. Guest o Lee Radziwill. Encantado y cautivado por estas damas, Capote se introdujo en sus vidas, entabló amistad con ellas y se convirtió en su confidente, para finalmente traicionarlas escribiendo una ficción apenas velada de sus vidas, exponiendo sus secretos más íntimos.

Jon Robin Baitz, Diane Lane, Chloe Sevigny, Ryan Murphy, Naomi Watts, Tom Hollander, Molly Ringwald, Demi Moore y Calista Flockhart en la premiere de Feud: Capote VS. The Swans en Nueva York | Getty

Para la ocasión Murphy ha logrado reunir a un reparto de lujo con actrices de la talla de Naomi Watts, Calista Flockhart, Chloë Sevigny, Demi Moore, Diane Lane y Molly Ringwald, mientras que Tom Hollander encarna al icónico escritor Truman Capote.

Entre el elenco destaca el nombre de Demi Moore quien regresa a la primera plana de Hollywood. La actriz se convirtió a finales de los 80 y 90 en una de las actrices del momento con películas tan recordadas como Ghost, Striptease o La Teniente O'Neil.

Demi no ha dejado en nunca de actuar pero, sí es cierto, que en los últimos años no se ha centrado tanto en su carrera interpretativa y la hemos podido ver más desfilando o haciendo campañas de moda junto a sus hijas.

Así, Moore encarna en Feud: Capotes VS. The Swans a un personaje muy controvertido, Ann Woodward. Su nombre real era Evangeline Lucille Crowell y nació en el seno de familia muy humilde de Kansas pero cuando alcanzó la edad adulta se trasladó hasta Nueva York donde se cambió el nombre y empezó a trabajar como actriz, modelo y corista.

Demi Moore como Ann Woodward en la serie de Ryan Murphy Feud: Capotes VS. The Swans | Fox

Ann conoció a uno de los hombres más ricos de la ciudad, el banquero William Woodward Sr., del que se rumoreó que fue su amante aunque luego conoció a su hijo William Woodward Jr. con quien acabó casándose en el año 1943. De esta forma consiguió entrar en el círculo más selecto de la alta sociedad neoyorquina convirtiéndose en una celebridad.

El matrimonio tuvo dos hijos pero a los pocos años de estar casados sus desavenencias se hicieron patentes y William le pidió el divorcio pero Ann puso unas condiciones tan elevadas que prefirió dar marcha atrás.

Su relación acabó deteriorándose entre fiestas e infidelidades, aunque de cara a la galería eran la pareja más ideal. Pero su tranquilidad se vio truncado cuando en 1955Ann disparó a su marido con una escopeta. Ann logró no ser acusada de asesinato ya que se consideró un accidente debido a que había un ladrón por la zona y dormían con sus respectivas armas al lado.

La pareja de la alta sociedad estadounidense William Woodward Junior y su esposa, Ann | Getty

Aunque la celebridad pagó alto esta tragedia y fue repudiada por el resto de las mujeres de la alta sociedad. 20 años después, entraría en escena Truman Capote quien recordó el suceso en su polémico libro donde bajo el nombre de Ann Hopkins, este personaje era una infiel, cazafortunas que acaba matando a su esposo. Algo que todo el mundo relacionó con Woodward.

Finalmente el destino de Ann fue igual de trágico ya que antes de que se publicara la novela se suicidó tomándose una pastilla de cianuro en una copa de whisky.

Ann Woodward, miembro de la alta sociedad de Nueva York quien disparó a su marido William Woodward | Cordon Press

Tras su muerte fue muy notable lo que comentó su suegra, Elizabeth Ogden "Elsie" Cryder, quien nunca la aceptó: "Le disparó a mi hijo y Truman acaba de asesinarla, así que ahora supongo que ya no tenemos que preocuparnos por eso".

Además, Truman Capote también se sentenció a sí mismo ya que acabó con su prestigio y gran parte de su círculo más cercano.