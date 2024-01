Tom Holland se sincera sobre el final de esta etapa de su carrera y de lo feliz que está "disfrutando de la vida"

Tom Holland ha sido uno de los asistentes a los Critics Choice Awards 2024 donde estaba nominado a Mejor Actor en una Serie Limitada o Película para Televisión por su papel en The Crowded Room.

El actor habló con varios medios mientras paseaba por la alfombra roja. El británico no es asiduo a hablar con la prensa pero cuando habla no tiene reparos en sincerarse como acaba de hacer acerca de los rumores sobre una posible ruptura con Zendaya.

En esta ocasión Holland habló entusiasmado con la reportera Deidre Behar de ET sobre cómo ve su carrera tras años de éxitos: "Definitivamente este es el siguiente capítulo, creo que el principio de mi carrera está llegando a su fin con el siguiente paso", afirma el actor. "Estoy muy emocionado", declara al hablar del futuro.

Tom sigue explicando que se siente "muy impulsado creativamente a hacer algunas cosas nuevas y esforzarme en formas que no pensé que podría". También detalla que hay "algunas cosas que pasan desapercibidas" sobre proyectos que tiene en mente.

Aunque al hacer balance de la etapa vital que está viviendo dice: "Me siento muy seguro y feliz y estoy disfrutando de la vida".

El actor también habló de lo orgulloso que está por la nominación que ha recibido en los premios: "Tengo que ser completamente honesto, es increíble".

Tom Holland rodando 'The Crowded Room' | Gtres

"Siempre nos esforzamos por obtener el reconocimiento de los profesionales de la industria y siento que me quitan un gran peso de encima estar aquí esta noche", seguía diciendo.

"Me encanta poder representar nuestra serie, no sólo para mí, sino para todos los involucrados. Ha pasado más de una década desde que estoy en este espectáculo, así que estoy muy emocionado de regresar y encantado de representar a The Crowded Room", termina comentando.