Sydney Sweeney habla claro del apoyo que recibió de Donald Trump al ser tachada de "racista": "Hice un anuncio de jeans"

Sydney Sweeney es actualmente una de las actrices más destacadas de Hollywood y, por ello, cada movimiento que hace tanto en su carrera profesional como personal se analiza con lupa.

Ese escrutinio constante ha hecho que incluso sus elecciones de vestuario generen debate, como ocurrió recientemente en el evento Power of Women, donde el naked dress que lució desató controversia en redes.

Algunos usuarios la acusaron de ser "hipócrita", argumentando que su atuendo contribuía a la misma sexualización que ella misma ha criticado en varias ocasiones.

Otra de las grandes polémicas en las que Sydney se ha visto envuelta este año fue el pasado agosto tras protagonizar la campaña de American Eagle titulada "Sydney Sweeney Has Great Jeans", cuyo juego de palabras entre jeans y genes fue criticado por supuestas connotaciones raciales.

La controversia creció aún más cuando Donald Trump elogió públicamente la campaña, interpretándola como una celebración de los valores tradicionales estadounidenses.

Ahora, Sweeney ha roto su silencio y ha hablado contundentemente de cómo se siente respecto a toda la situación en una entrevista con GQ.

"Hice un anuncio de vaqueros", respondía con naturalidad cuando le preguntaban si estaba "sorprendida" por las reacciones al anuncio. "O sea, la reacción definitivamente fue una sorpresa. Pero fue… ¡Me encantan los jeans!".

"Solo uso jeans. Literalmente, todos los días de mi vida llevo jeans y una camiseta", reafirmaba la actriz.

Cuando ha salido el tema del apoyo público que recibieron el anuncio y ella, entre ellos el de Donald Trump, Sydney calificaba la situación de "surrealista".

Además, al ser preguntada si se sentía "agradecida" por el apoyo público de Trump, la actriz de Cualquiera menos tú aseguraba: "Mmm, no creo que… no es que no tuviera ese sentimiento, pero no estaba pensando en ello de esa manera, en nada de eso".

Trump expresó que Sweeney era "una republicana registrada" y que su anuncio era "el más atractivo que hay", en un mensaje dirigido también contra lo que él denominó la cultura "woke".

Sin embargo, la actriz ha admitido que apenas prestó atención al alboroto porque estaba centrada en la grabación de la temporada 3 de Euphoria.

"Trabajo jornadas de 16 horas y no suelo llevar el teléfono al set... Así que trabajo, luego me voy a casa y me duermo. Por eso, no vi mucho de eso", explicaba.

Por su parte, American Eagle defendió la campaña señalando que "siempre fue sobre los vaqueros", y que el objetivo era celebrar cómo cada persona puede llevar sus jeans con confianza.