Estrenos de cine del 5 de diciembre: Valor sentimental o Eternity, opciones diversas para el Puente de la Constitución

Valor sentimental

Joachim Trier dirige Valor sentimental, un drama noruego sobre la familia, el cine y la inutilidad de aferrarse al dolor ante una gran pérdida. Renate Reinsve, Stellan Skarsgard, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning protagonizan esta cinta que aspira a tener gran protagonismo en la temporada de premios y que ya triunfó en Cannes.

Duración: 135 minutos.

Eternity

Elizabeth Olsen es la protagonista de un triángulo amoroso que lo completan Miles Teller y Callum Turner en una de las comedias románticas más originales de este año. En un más allá donde las almas tienen una semana para decidir dónde pasarán la eternidad, Joan se enfrenta a la diabólica disyuntiva de elegir entre el hombre con el que ha compartido su vida y su primer amor, que murió joven y ha estado décadas esperando a que ella llegara.

Duración: 112 minutos.

Five Nights at Freddy's 2

En 2023, Five Nights at Freddy's, el fenómeno basado en el exitoso videojuego, se convirtió en la película de terror con mayor recaudación del año. Y este viernes llega el nuevo capítulo de horror animatrónico dirigida por Emma Tammi y protagonizada por Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Matthew Lillard, Freddy Carter, Skeet Ulrich, Theodus Crane, Teo Briones, Aubrey Brockwell y David Andrew Calvillo.

Duración: 103 minutos.

Golpes

Luis Tosar y Jesús Carroza protagonizan Golpes, dirigida por Raba Cobos. El thriller narra la historia de Migueli, un delincuente que sale de prisión en la cambiante España de inicios de los 80. Quiere mirar al futuro, pero, antes, tendrá que sellar heridas del pasado. Para ello necesita mucho dinero y lo necesita rápido.

Duración: 101 minutos.

Me has robado el corazón

Me has robado el corazón es una comedia romántica con toques de road movie, dirigida por Chus Gutiérrez y protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara. Cuenta la historia de Eric, un joven ingeniero, que tras conocer a Vera en una app de citas la engaña para que sea su conductora en su huida hacia Galicia, después de robar un banco en Madrid, mientras la policía les persigue.

Duración: 98 minutos.

Playa de lobos

Guillermo Francella y Dani Rovira protagonizan Playa de lobos, una comedia en la que Manu, su protagonista trabaja en un chiringuito de playa y Klaus es un turista que no quiere levantarse de la última tumbona que falta por recoger. Aparentemente parece sólo el encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos y condenados a no entenderse. Pero Manu pronto empieza a sospechar que Klaus no está en esa playa por casualidad, ni es quien decía ser.

Duración: 97 minutos.

La tierra de Amira

La tierra de Amira, de Roberto Jiménez, es un drama social que representa el encuentro entre dos mundos antagónicos y explora las diferencias entre las personas. La cinta busca tender puentes entre jóvenes y mayores, entre la España vaciada que intenta sobrevivir y la urbana que no la conoce ni la comprende, entre la agricultura condenada a la desaparición y quienes intentan mantenerla viva y entre culturas y religiones.

Duración: 85 minutos.

Papeles

Inspirada en el escándalo de los Papeles de Panamá, llega Papeles, protagonizada por Megan Montaner, Carlos Bardem y Antonio Dechent bajo la dirección de Arturo Montenegro. Atrapada en el escándalo mundial la directora jurídica del bufete Shubbert and Fassano, se enfrenta a un ataque mediático sin precedentes contra el país y el bufete en el que trabaja. Acusada de blanqueo de capitales, es perseguida por el fiscal Roberto Ramírez y la Interpol, por lo que Ana escapa a la selva para evitar su encarcelamiento. Allí, la soledad y la ausencia de sus tres hijos y de Eric, su marido, le causan un daño irreparable.

Duración: 126 minutos.

200% Wolf. Pequeño gran lobo

Y para los más pequeños llega 200% Wolf. Pequeño gran lobo, que narra la historia de Freddy Lupin, el caniche rosa más valiente del cine que regresa con una nueva misión.

Duración: 97 minutos.