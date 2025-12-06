El mundo del cine se vuelca con Paul Dano tras las insultantes palabras de Quentin Tarantino

Es habitual ver a Quentin Tarantino generando polémica con cada entrevista que concede, pero durante su reciente aparición en el pódcast de Bret Easton Ellis, en el que eligió sus películas favoritas del siglo XXI, el director estuvo desafortunado en sus declaraciones.

El cineasta criticó sin piedad a Paul Dano en Pozos de ambición, asegurando que sería su película preferida si no fuera por "un problema gigante", refiriéndose al intérprete: "Dano es muy flojo. Es el eslabón débil. Austin Butler hubiera estado fantástico en ese papel.Es un tío débil y nada interesante. Es el actor más flojo del SAG [Sindicato de actores]".

Quentin Tarantino | Gtres

Sus demoledoras palabras han provocado una inmediata reacción en Hollywood, con numerosas figuras saliendo públicamente en defensa del actor, destacando su talento y su trayectoria, que abarca películas como Pequeña Miss Sunshine, Donde viven los monstruos, Ruby Sparks, 12 años de esclavitud, La juventud, Swiss Army Man, Okja, The Batman, Los Fabelman o El mago del Kremlin.

Matt Reeves, que trabajó con Dano en The Batman, afirmó en X que "Paul Dano es una persona y un actor increíble". Ben Stiller fue aún más contundente al calificarlo como "jodidamente brillante", mientras que actores como Alec Baldwin, Josh Gad, Simu Liu o Maya Rudolph también se sumaron al respaldo.

Paul Dano y Daniel Day Lewis en Pozos de ambición | Miramax

Colleen Foy, compañera de reparto de Dano en Pozos de ambición, dijo en Threads: "Me senté detrás de Quentin Tarantino en la proyección privada y estaba realmente entusiasmado con la actuación de Paul. Sus comentarios recientes son incongruentes con su reacción esa noche".

Más allá de Hollywood, muchos fans también han criticado la dureza de los comentarios, tratándose de una película que tiene casi 20 años a la que prácticamente todos respaldan y que Dano siempre ha mantenido un perfil bajo.