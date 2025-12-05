EL TIEMPO LO CURA TODO
Jennifer Lopez y Gwyneth Paltrow ponen fin a 25 años de rumores de enemistad tras salir ambas con Ben Affleck
El supuesto enfrentamiento que comenzó a finales de los 90 entre Gwyneth Paltrow y Jennifer Lopez, ambas exparejas de Ben Affleck, parece haber terminado. Las actrices han acabado con décadas de rumores con la primera foto en la que posan juntas y sonrientes.
Durante décadas, los rumores sobre una rivalidad entre Jennifer Lopez y Gwyneth Paltrow han mantenido a los fans intrigados, y buena parte de la historia se remonta a los años en que ambas estuvieron vinculadas con Ben Affleck.
Primero fue Gwyneth; la actriz estuvo saliendo con el actor entre 1997 y el 2000, y un año después, Lopez y Affleck comenzaron un romance muy mediático que terminó en un compromiso fallido en 2002.
Pero el hecho de haber estado con el mismo hombre no fue lo que desató las especulaciones sobre celos y enfrentamientos, sino una entrevista que hizo Jennifer en 1998 con Movieline en la que le preguntaron sobre sus compañeras de Hollywood.
Al responder sobre Paltrowdijo, según recoge el Daily Mail: "Dime en qué ha participado. Te juro que no recuerdo nada de lo que hizo. Hay gente que se pone atractiva por asociación. He oído más sobre ella y Brad Pitt que sobre su trabajo".
Sus palabras no pasaron desapercibidas en absoluto y fueron suficiente justificación para los medios y fans que aseguraban que no se llevaban bien.
Más de dos décadas después, este capítulo de supuesta enemistad entre Jennifer y Gwyneth parece haber acabado, y es que han posado juntas del brazo para una foto por primera vez en la que ambas se muestran sonrientes y cómodas durante la gala de Mujeres del Entretenimiento de Hollywood Reporter
A raíz de la imagen, una fuente ha asegurado al medio: "Están bien, son amigas. No hay frialdad, no hay malas vibras, son buenas".
Aunque la relación entre el Lopez y Afflek no duró en esa época, su historia de amor se reinició 22 años después, cuando se dieron el sí, quiero para terminar con su divorcio a principios de este 2025.
