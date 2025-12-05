Jennifer Lopez y Gwyneth Paltrow ponen fin a 25 años de rumores de enemistad tras salir ambas con Ben Affleck

Durante décadas, los rumores sobre una rivalidad entre Jennifer Lopez y Gwyneth Paltrow han mantenido a los fans intrigados, y buena parte de la historia se remonta a los años en que ambas estuvieron vinculadas con Ben Affleck.

Primero fue Gwyneth; la actriz estuvo saliendo con el actor entre 1997 y el 2000, y un año después, Lopez y Affleck comenzaron un romance muy mediático que terminó en un compromiso fallido en 2002.

Gwyneth Paltrow y Ben Affleck | Cordon Press

Pero el hecho de haber estado con el mismo hombre no fue lo que desató las especulaciones sobre celos y enfrentamientos, sino una entrevista que hizo Jennifer en 1998 con Movieline en la que le preguntaron sobre sus compañeras de Hollywood.

Al responder sobre Paltrowdijo, según recoge el Daily Mail: "Dime en qué ha participado. Te juro que no recuerdo nada de lo que hizo. Hay gente que se pone atractiva por asociación. He oído más sobre ella y Brad Pitt que sobre su trabajo".

Sus palabras no pasaron desapercibidas en absoluto y fueron suficiente justificación para los medios y fans que aseguraban que no se llevaban bien.

Jennifer Lopez y Ben Affleck | Getty Images

Más de dos décadas después, este capítulo de supuesta enemistad entre Jennifer y Gwyneth parece haber acabado, y es que han posado juntas del brazo para una foto por primera vez en la que ambas se muestran sonrientes y cómodas durante la gala de Mujeres del Entretenimiento de Hollywood Reporter

Gwyneth Paltrow y Jennifer Lopez | Getty

A raíz de la imagen, una fuente ha asegurado al medio: "Están bien, son amigas. No hay frialdad, no hay malas vibras, son buenas".

Aunque la relación entre el Lopez y Afflek no duró en esa época, su historia de amor se reinició 22 años después, cuando se dieron el sí, quiero para terminar con su divorcio a principios de este 2025.