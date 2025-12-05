La pulla de Robert Downey Jr. a Gwyneth Paltrow en su loco y divertido reencuentro: "Inteligente pero siempre confundida con Marvel"

La gala Women in Entertainment ha regalado a los asistentes todo tipo de momentos emotivos. El evento rinde homenaje a las mujeres en la industria de Hollywood y, durante la velada, disfrutamos de tributos de lo más impactantes como el de Goldie Hawn a Diane Keaton.

Otro de los instantes para recordar lo protagonizaron Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow, quienes se reencontraron más de ocho años después de su última aparición conjunta en el universo Marvel. El eterno Iron Man fue el encargado de entregar el Premio Anual de Liderazgo Sherry Lansing a su antigua compañera y lo hizo de la manera más hilarante posible.

Gwyneth Paltrow y Robert Downey Jr. como Iron Man y Pepper Potts | Marvel

Robert apeló a su pasado en el MCU, comentando que Gwyneth es una mujer "inreíblemente inteligente, pero siempre confundida por los principios básicos del Universo Cinematográfico de Marvel y sus habitantes". Así, su típico tono de humor lideró buena parte de su discurso; recordando cómo "la sacó de su primer retiro inesperado del cine" justo antes de sus inicios en la Casa de las Ideas: "En 2007, estaba dando a luz y construyendo Goop entre tomas de Iron Man , tras haber pasado la década y media anterior ganando Oscars y Globos de Oro, eligiendo directores en momentos cruciales de sus carreras como los dos Anderson, Paul Thomas y Wes, Minghella, Soderbergh o Fincher, a la vez que se convertía en una madre y esposa dedicada".

De igual modo, mencionó la "personalidad pública polarizadora" que es, aclarando que el término "polarizadora" es "una palabra usada por tontos para describir falsamente a mujeres poderosas que demuestran décadas de relevancia y reinvención irrefutables", como bien han recogido desde el medio organizador, The Hollywood Reporter.

Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow | Getty

Acto seguido, el ganador del Oscar entonó una canción en la que mencionaba el look lujoso, pero discreto, que suele llevar Paltrow: "Jersey de cuello alto de punto, pantalones marrones de pernera ancha, botas de cuero color canela y gafas de aviador, por no hablar del cárdigan crema con cinturón de G-Label, joyas de oro macizo y chocolate en el bolso de cuero".

Fue en ese momento en el que anunció a la ganadora del premio: "Es hora de reconocer a... Gwyneth maldita Paltrow". Ella, entre risas, subió al escenario y abrazó a su amigo frente a un público que no dejó de aplaudir.

Gwyneth Paltrow | Gtres

En sus palabras de agradecimiento, se dirigió al Sr. Stark: "Robert, te quiero muchísimo. Eres el hermano mayor que nunca tuve y que no estaba segura de querer, pero te estoy muy agradecida por ser el mejor compañero en pantalla, por ser siempre el reflejo más honesto y brillante, no solo de mí, sino de nosotros, nuestras familias y el mundo".

Tampoco dejó fuera de la ecuación a su marido, Brad Falchuk, al que llamó "el hombre más feminista" que conoce. Todo ello rindiendo homenaje a aquellas mujeres que, como ella, se llevaron un premio en la Women in Entertainment: "Estar entre todas ustedes, mujeres y hombres que nos aman, en este hermoso evento de Hollywood Reporter para las 100 mujeres nombradas hoy, estar aquí entre ustedes es un verdadero regalo. De verdad así lo siento. Esta mañana siento una verdadera conexión con esta comunidad, una comunidad que parece estar de acuerdo con todas mis versiones y me ha dado la bienvenida de nuevo.

Gwyneth Paltrow y su marido, Brad Falchuk | Gtres

"Gracias a las mujeres de aquí y de fuera... a todas las mujeres de este negocio que han estado a mi lado todos estos años", dijo la actriz, visiblemente emocionada.

Así, Gwyneth Paltrow suma un nuevo premio a su palmarés. Puede que no sea el Oscar que ganó en 1999 con Shakespeare in love; sin embargo, tal y como ha demostrado con sus palabras y gestos, este galardón ha sido recibido con la misma ilusión que la estatuilla que todos los actores codician.