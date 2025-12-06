Margot Robbie defiende el cast de Jacob Elordi para Cumbres Borrascosas pese a que Heathcliff sea descrito "de piel oscura"

La nueva adaptación de Cumbres Borrascosas llegará a los cine en San Valentín de 2026 de la mano de Emerald Fennell, directora de Saltburn, y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Los actores darán vida a Cathy y Heathcliff. Una elección muy potente con dos de los intérpretes más cotizados en estos momentos. Sin embargo, como es normal en papeles de este calibre, la polémica no tardó en llegar en cuanto se conocieron sus nombres.

Jacob Elordi y Margot Robbie en Cumbres Borrascosas | Warner Bros.

Concretamente, la elección de Elordi acaparó la mayoría de comentarios, pues Emily Brontë describe al personaje en su novela de 1847 como "un gitano de piel oscura en su aspecto" y el actor de origen vasco es caucásico.

Así, en las redes muchos fans reaccionaron negativamente, sugiriendo otros nombres que quizás hubieran encajado más, como el de Dev Patel.

Sobre estos comentarios, Margot Robbie se ha pronunciado y ha elogiado a su compañero de reparto.

Margot Robbie en Cumbres Borrascosas | Warner Bros.

"Lo entiendo, no hay nada más que decir hasta que la gente vea la película", ha dicho para Vogue ante el alboroto en torno al casting de la película y sobre que esta nueva Cathy sea rubia y no morena, además de ser algo mayor que el libro.

En relación a la elección de Elordi, ha respondido: "Lo vi interpretar a Heathcliff. Y es Heathcliff. Yo diría: 'Espera. Créeme, serás feliz'. Es un personaje que tiene este linaje de otros grandes actores que lo han interpretado, desde Laurence Olivier hasta Richard Burton y Ralph Fiennes hasta Tom Hardy. Ser parte de eso es especial. Es increíble y creo mucho en él. Honestamente, creo que es el Daniel Day-Lewis de nuestra generación".

Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas | Warner Bros.

Aparte de los acotes que ha enumerado Robbie en la entrevista, Heathcliff ha sido interpretado tanto en la gran pantalla como en la pequeña por Timothy Dalton o James Howson en la versión de 2011, siendo ésta la única en la que se le representa con un actor negro.

Junto a Robbie y Elordi, Cumbres Borrascosas está protagonizada por el actor de Adolescencia, Owen Cooper, como el joven Heathcliff, así como por Alison Oliver, Shazad Latif, Hong Chau y Ewan Mitchell.