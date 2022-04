En las carreras de los actores suele haber títulos que desentonan con su filmografía. En ocasiones, son ellos mismos los que reniegan de ellas como es el caso de Sandra Bullock, quien ha vuelto a hablar sobre una película que no recuerda especialmente bien.

Tal y como puedes comprobar en el vídeo de arriba, la actriz dijo recientemente que 'Speed 2' había sido su mayor fracaso: "Tengo una que nadie vio y todavía estoy avergonzada por haber estado en ella. Se llama 'Speed 2'. He sido muy clara al respecto. No tiene sentido. Un barco lento yendo despacio hacia una isla".

Esta cinta se estrelló contra la taquilla y el público la recuerda por ser una de las peores secuelas recientes. Sin embargo, no es el único ejemplo, pues la protagonista de 'La Ciudad Perdida' ha recordado otra de la que no guarda un grato recuerdo.

Se trata de la continuación de 'Miss Agente Especial': "No debería haberse hecho", dijo la actriz a Metro UK. 'Miss Agente Especial 2: Armada y Fabulosa' llegó 5 años después de haber tenido un razonable éxito con su antecesora. Pero estuvo lejos de repetir los números de taquilla y obtuvo muy malas reseñas.

Sandra Bullock en una escena de 'Miss Agente Especial 2' | Warner Bros.

A pesar de ello, se alegró de haber trabajado con Regina King, pero ha descartado rotundamente hacer la tercera parte: "¡Dios, no! No, no". Aunque se muestra receptiva a una precuela de su personaje, Gracie Hart.

No obstante, Bullock se alejará de las pantallas durante un tiempo indefinido tal y como aseguró: "Solo quiero estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana con mis pequeños y mi familia. Ahí es donde estaré por un tiempo".

Antes le quedan por estrenar dos películas que sin duda sus fans acogerán con los brazos abiertos: El 13 de abril sale en cines 'La Ciudad Perdida', junto a Channing Tatum, Daniel Radcliffe y Brad Pitt, y también está acreditada en 'Bullet Train', donde repetirá Brad Pitt.

