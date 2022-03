Sandra Bullock comparte las "fiestas de pijama" que han unido a su familia con la de Channing Tatum

Los rodajes largos pueden forjar amistades entre los miembros de una película, como ha sido el caso de 'La Ciudad Perdida'. Esta cinta la protagonizan Sandra Bullock y Channing Tatum, los cuales han hecho gala de la buena sintonía que tienen.

Pero si hay dos personas que han estrechado lazos gracias a esta película, han sido sus hijas. La actriz es madre de Laila y el actor de Everly, de 10 y 8 años respectivamente. Y la estrella de 57 años ha compartido los "meses enteros" que han pasado juntas.

"Fueron meses enteros de fiestas de pijamas. Quiero decir, son muy parecidas. Son dos mujeres fuertes que tienen mucho en común y que simplemente, ya sabes, están ejerciendo su poder. Lo respeto", ha dicho a Entertainment Tonight durante el estreno de 'La Ciudad Perdida'.

Ante la pregunta de si se habían convertido en mejores amigas en este tiempo, la actriz no ha dudado en afirmarlo: "Lo son". Junto a Laila, Bullock es madre de Louis, de 12 años y que actualmente cría junto al fotógrafo Bryan Randall.

Además, la protagonista de 'Gravity' explicó cómo advirtió a sus hijos sobre la famosa escena de las sanguijuelas en la entrepierna de Channing Tatum: "Lo expliqué. Avisé de todo. Dije: 'Hay un poco de sangre. No pasa nada. Y hay algunos momentos que tienen discusiones con un pene'".

Cabe esperar si esta buena amistad continúa su historia en la secuela de 'La Ciudad Perdida'. A lo que la intérprete se ha mostrado entusiasmada, pero cauta: "¿Los rayos golpean dos veces? No lo creo. Pero como dije antes, si alguien pudiera escribir esto, sería Dana Fox. Y serían días interminables en Zoom. Estuvimos cerca de seis meses con el guion así que, si tenemos otro año disponible para hacerlo bien, nunca se sabe".

El futuro de Sandra Bullock lejos de la actuación

Mientras los productores discuten al respecto y se espera la acogida de los espectadores, Sandra Bullock estará un tiempo alejada de la interpretación para dedicarse a sus hijos.

"Quiero estar en casa", dijo a la CBS. "Así que no le estoy haciendo ningún favor a nadie que esté invirtiendo en un proyecto si digo: 'Solo quiero estar en casa'. Porque siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo hacia lo siguiente. Solo quiero estar presente y ser responsable de una sola cosa".

A lo que añadió que no podía dar una fecha de regreso: "No lo sé, no lo sé. Hasta que no me sienta como me siento ahora cuando estoy frente a una cámara".

Seguro que te interesa:

Sandra Bullock habla de sus "miedos" y dificultades de ser una madre blanca con hijos negros: "Me rompe el corazón"