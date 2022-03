Sandra Bullock se convirtió hace unos días en tendencia cuando afirmó que se iba a retirar por un tiempo de la interpretación. La actriz de 57 años lo reveló en una entrevista a a 'ET Canada' donde explicaba que había llegado el momento de estar "en el lugar que me hace más feliz".

La intérprete dejaba claro que se tomaba su trabajo "muy en serio" pero que necesitaba no estar sujeta a un trabajo que le absorba tanto tiempo: "Solo quiero estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana con mis pequeños y mi familia. Ahí es donde estaré por un tiempo", explicaba.

Ahora, Sandra Bullock ha ofrecido una entrevista a la CBS Sunday Morning donde ha dado una explicación más detalla del motivo por el que ha decidido tomar esa decisión en este momento: "Ahora mismo mi trabajo frente a una cámara necesita hacer una pausa", afirma.

"¿Por cuánto tiempo?", le preguntan: "No lo sé, no lo sé. Hasta que no me sienta como me siento ahora cuando estoy frente a una cámara", dice con incertidumbre.

"Quiero estar en casa", responde Bullock. "Así que no le estoy haciendo ningún favor a nadie que esté invirtiendo en un proyecto si digo: 'Solo quiero estar en casa'. Porque siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo hacia lo siguiente. Solo quiero estar presente y ser responsable de una sola cosa", declara con contundencia.

'La ciudad perdida', la última película de Sandra Bullock junto a Channing Tatum

De esta forma, la película 'La ciudad perdida' que protagoniza junto a Channing Tatum ha sido la última película que Sandra Bullock ha hecho antes de anunciar su pausa.

"¿Entonces sabías que filmando esta película sería la última por un tiempo?", le pregunta la periodista. A lo que Sandra dice: "Por un tiempo, sí".

Aunque matiza que no sabe lo que eso significa: "Y no sé qué es un tiempo. No sé qué es eso".

