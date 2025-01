El revelador audio de Justin Baldoni pidiendo perdón a Blake Lively a las 2 de la mañana: "Tengo muchas ganas de pasar tiempo juntos"

La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively continúa y ahora el equipo Baldoni ha publicado un mensaje de audio en el que el actor se disculpa en numerosas ocasiones con la actriz, mostrando un tono desconcertado y vulnerable. El mensaje de más de seis minutos de duración fue enviado como respuesta a las tensiones que habían surgido durante la producción de It Ends With Us, película protagonizada por ambos, y la reescritura de una escena en concreto, la de la azotea.

Al parecer, la actriz había reescrito un borrador sobre cómo se imaginaba la escena de la azotea con ayuda de su marido, Ryan Reynolds. El caso es que al parecer tenían visiones enfrentadas de cómo abordar la importante escena y Blake no tenía ningún crédito como guionista en el film (y mucho menos Reynolds). Así, tuvo lugar la infame reunión en su piso de Nueva York en el que según Justin le acorralaron entre Blake, Reynolds, y, curiosamente, Taylor Swift, muy amiga de la pareja. Esa misma noche, Justin mandó un largo audio a Blake, que es lo que ahora se ha hecho público.

Blake Llively y Justin Baldoni | Cordon Press

El mensaje inicia con Baldoni reconociendo su error por su mala reacción: "Hola, Blake, son las dos de la mañana. Espero que esto no te despierte. Hay tantas cosas que quiero decirte. Quiero comenzar con una disculpa. Al leer la segunda parte de tu mensaje, se me hundió el corazón. Lo siento mucho".

El actor continúa admitiendo: "Sin duda no estuve a la altura y tú trabajaste muy duro para lograrlo. La forma en que lo expresaste y cómo te hizo sentir. Solo quería darte las gracias por compartirlo conmigo. Lo siento mucho. Metí la pata. Eso es un error de mi parte".

Baldoni también reflexiona sobre sus fallos y confiesa: "Una cosa que debes saber sobre mí es que lo admito y me disculpo cuando fallo. Estoy lejos de ser perfecto. Soy un hombre con muchos defectos, mi mujer te lo podría decir. Además añade: "La voy a cagar. Voy a meter la pata. Probablemente voy a decir algo incorrecto. Pero siempre me disculparé y encontraré el camino de regreso. Eso es algo que puedo asegurarte".

En relación al controversial mensaje que le mandó Blake comparándose con Khaleesi de Juego de tronos, llamando a Reynolds y a Swift dos de sus "dragones" que la "protegen", Baldoni expresa en el audio: "Claro que tienes muy buenos amigos. Si así es como te sientes, y ellos lo sabían. Joder, todos deberíamos tener amigos así, además de que son dos de las personas más creativas del planeta. Los tres juntos sois increíbles. ¡Qué energía! ¡Qué fuerza! Los tres".

El selfie de Blake Lively, Ryan Reynolds, Taylor Swift y Hugh Jackman | Instagram @thehughjackman

Sin embargo, el actor asegura que no necesitaba la aprobación de Reynolds o Swift para saber que el borrador de Lively funcionaba: "Solo quería que supieras que no lo necesitaba. Es realmente bueno y hará que la película sea genial, como dijiste, y estoy emocionado de ver la película completa contigo".

"Tú y yo hemos estado intentando construir una relación, y creo que lo hemos logrado con éxito. Aquí estamos hablando juntos a las dos de la mañana, principalmente a través de mensajes y notas de voz. Seré honesto contigo, esa no es mi mayor fortaleza. Me encanta estar con gente, estar en el espacio de alguien y estar cara a cara, y creo que ahí es donde destaco".

El actor sigue recalcando las dificultades que ha experimentado a la hora de comunicarse con Lively: "A veces he fallado en nuestros intercambios de mensajes y audios porque hay tanto que comunicar y tantas cosas sucediendo".

A pesar de las dificultades, Baldoni asegura: "Lo único que tengo que decir es que tengo muchas ganas de pasar tiempo juntos y creo que eso ayudará mucho a mejorar nuestra química, que creo que ya existe. Ha estado ahí desde el principio, así que me emocioné muchísimo cuando aceptaste hacer esta película". Continúa diciendo: "Sí, creo que se debe a que ambos trabajamos muy duro, a que tenemos una visión y a que no nos conformamos. Estoy emocionado de tener a un socio creativo en eso. Es realmente emocionante".

Baldoni además hace referencia de forma empática al pasado de Lively en la industria de Hollywood en el minuto cinco del audio: "Lamento mucho que hayas pasado por lo que has pasado con estos otros cineastas y productores o con quienes hayas trabajado. Me cabreó mucho. Esos imbéciles… Todavía me sorprende que esta sea la industria en la que estamos y que hayas vivido eso como mujer".

El actor promete que su colaboración será diferente: "Sé que no necesito decirlo, pero no será así en absoluto, o espero que no haya sido así conmigo".

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Gtres

Cerca del final del audio, Baldoni se muestra optimista respecto al impacto de la película y su relación laboral y creativa con Lively: "Sé que esto puede ser muy, muy especial. Será especial y vosotros sois la fórmula secreta. Nosotros somos la fórmula secreta".

Concluye el mensaje expresando su deseo de seguir construyendo una mejor relación laboral: "Lo siento, seguro que tienes niños por todas partes y un bebé en el pecho y que me estés escuchando derivar a las dos de la mañana. Espero que te sientas mejor y dale todo mi amor a Ryan. Gracias por enviarme eso. Significa mucho para mí que me confíes tus sentimientos y tus pensamientos de esa manera. No puedo esperar a pasar más tiempo contigo. Bueno, ya terminé. Buenas noches".

La publicación de este mensaje de audio de Baldoni para Blake ofrece una nueva visión sobre la relación profesional y personal que ambos tenían a lo largo del rodaje de la película. Entre disculpas, Baldoni muestra su esfuerzo por colaborar con la actriz en decisiones creativas, reconociendo errores que han podido entorpecer una buena relación.