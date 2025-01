Justin Baldoni arrastra a Taylor Swift en su demanda contra Blake Lively y Ryan Reynolds: "Se enfrentaba a sus dragones"

La disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni promete ser uno de los culebrones más mediáticos del mundo del entretenimiento. Desde que la actriz demandara a su compañero de reparto de It Ends With Us, tras una polémica promoción de la cinta, el caso no ha hecho más que crecer.

Ahora, después de varias semanas de cruces de declaraciones entre sus abogados, el equipo legal de Baldoni ha puesto una denuncia a Lively y Ryan Reynolds por extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad, además de de secuestrar su película, por lo que reclama 400 millones de dólares en daños y perjuicios.

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends With Us | Cordon Press

En medio de este revuelo, al que ha contestado Blake calificando este movimiento de desesperado, ha trascendido que el también director ha involucrado en su demanda a Taylor Swift, amiga íntima de Reynolds y Lively y madrina de sus hijos James, Inez, Betty, y Olin.

Según los documentos judiciales obtenidos entre otros medios por Variety, Blake invitó a Baldoni a su ático de Nueva York para hablar sobre el guion de It Ends With Us y proponerle algunos cambios. Al parecer, Reynolds y Swift estuvieron también presentes.

Al finalizar este encuentro, Baldoni le envió un mensaje de texto a Lively en el que se mostraba contento por la charla, pero que le molestaba la presencia de su marido y amiga. "Me encanta lo que hiciste. Realmente ayuda mucho. Lo hace mucho más divertido e interesante. (Y me habría sentido así sin Ryan o Taylor). Realmente tienes talento en todos los aspectos. Estoy muy emocionado y agradecido de hacer esto juntos", escribió.

Por su parte, Blake respondió que eran las personas en las que más confiaba y a las primeras que recurría con cualquier tema creativo, además de agradecer las palabras de Baldoni diciendo que significaban mucho para ella.

"Me siento profundamente inspirada por la película que vamos a hacer, además del éxito de este libro. Tenemos una gran oportunidad de no solo de sorprender a la gente que ama el libro, sino de llegar a un público aún mayor haciendo una película innegablemente dinámica y también comercial", se lee en el intercambio de mensajes que aporta Page Six.

Blake Lively en It End with Us | Cordon Press

"Estamos juntos en esto. Somos dos de las personas más decididas que conozco. También nos hemos marcado unos objetivos muy altos. Colaborar con un socio así es un regalo que ninguno de los dos desaprovechará. Porque a los dos nos importa demasiado el resultado y también la experiencia", añadió Lively, asegurando que "si tú ganas, yo gano. Si tú ganas, nuestra película gana. Estamos alineados. Y voy a aportar todo lo que tengo a esto".

El extenso mensaje termina con Lively comparándose con Khaleesi, de Juego de Tronos, haciendo referencia a los dragones que la acompañaban. "Si alguna vez llegas a ver Juego de Tronos, te darás cuenta que soy Khaleesi y, como ella, tengo algunos dragones. Para bien o para mal, pero generalmente para bien. Porque mis dragones también protegen a aquellos por quienes lucho. Así que realmente todos nos beneficiamos de esos hermosos monstruos míos. Tú también lo harás, te lo prometo".

Taylor Swift y Ryan Reynolds | Getty

Sin embargo, los abogados de Baldoni argumentan que su cliente "se sintió obligado a enviarle un mensaje de texto a Lively para decirle que le habían gustado sus páginas y que no había necesitado que Reynolds y su amiga megacelebridad lo presionaran".

"El mensaje no podía ser más claro. Baldoni no sólo estaba tratando con Lively. También se enfrentaba a sus 'dragones', dos de las celebridades más influyentes y ricas del mundo, que no tenían miedo de hacerle las cosas muy difíciles".