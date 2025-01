El abogado de Justin Baldoni dice que Blake Lively está "petrificada" de que se conozca la verdad

Los dos protagonistas de It Ends With Us, Blake Lively y Justin Baldoni, siguen sumergidos en esta intensa batalla legal desde que en diciembre la actriz demandara a Baldoni alegando que la acosó sexualmente durante el rodaje.

Ahora todo gira en torno a un vídeo de ambos actores en el set publicado por el equipo legal de Baldoni y que no le ha hecho nada de gracia a Blake. En el último giro de los acontecimientos, la actriz de Gossip Girl y el equipo legal de su marido, Ryan Reynolds, solicitaron al juez que se decretase el secreto de sumariopara frenar lo que llamaron "conducta inapropiada" por parte de los abogados de Baldoni, citando una supuesta "campaña mediática de acoso y represalia" contra la pareja.

Ahora el equipo legal de Baldoni ha respondido a este movimiento "desesperado" de Lively, calificándolo como un intento de "intimidarlo" para que no saque más pruebas que puedan repercutir en su imagen y aseguran que Lively está "petrificada" de que el mundo conozca la "verdad".

"A nadie se le escapa la ironía de que la señora Lively esté tan aterrorizada porque la verdad que haya decidido silenciarla", ha expresado el abogado de Baldoni para el medio Daily Mail.

En relación con el artículo que Lively puso a disposición del medio New York Times, el abogado del actor ha afirmado que "el inmenso poder que ejercía en Hollywood, basado en el puro miedo a su marido y a sus poderosos amigos, llegó a su fin en el momento en que la Sra. Lively planeó una distribución masiva de un artículo perturbadoramente falso y bien calculado para publicarlo en The New York Times". Cabe destacar que, además de su demanda contra Lively, Baldoni también se encuentra en una batalla legal con el medio por difamación.

"La Sra. Lively hizo esto con la única intención de arruinar las vidas de personas inocentes, y luego fue más allá y echó la culpa a una campaña de desprestigio ficticia, todo porque simplemente no podía aceptar que el público hubiera visto orgánicamente a través de su fachada", continúa diciendo.

"Cuando se acusa a individuos inocentes de algo tan perturbador como el acoso sexual sin pensar en la destrucción que causaría no solo a ellos, sino a toda la comunidad de violencia doméstica. Aquí es donde se debe rendir cuentas por acciones tan mezquinas", expresa el abogado, llamando la atención sobre las graves repercusiones que pueden tener acusaciones infundadas.

Asimismo, continúa argumentando que "siempre respetaremos al tribunal; sin embargo, nunca seremos intimidados por aquellos que sugieran que no podemos defender a nuestros clientes con hechospuros y sin editar".

El representante legal insiste en que "todo lo que queremos es que la gente vea los mensajes de texto reales que contradicen directamente sus acusaciones, las imágenes de vídeo que muestran claramente que no hubo acoso sexual y todas las demás pruebas poderosas que contradicen directamente cualquier acusación falsa de acoso sexual y la posterior campaña de desprestigio".

Concluye con una cita que representa la postura del equipo legal del actor frente a lo acontecido: "Parece que en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario".

El caso parece estar muy lejos de finalizar y se encuentra en un punto donde las evidencias de la complejidad del caso y de las acusaciones son claras. Mientras que el equipo legal de Baldoni busca sacar a la luz las pruebas que supuestamente podrían acabar con la trama y limpiar la imagen del actor, Lively y su equipo buscan evitar que más información sensible pueda salir a la luz, argumentando que todo esto se trata de una campaña de represalias.