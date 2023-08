¿Quién es Taylor Russell? La actriz que relacionaban con Timothée Chalamet y ahora tendría un romance con Harry Styles

La joven actriz de 29 años Taylor Russell comenzó su carrera como actriz siendo tan solo una adolescente. Sin embargo, sus mayores éxitos han llegado estos últimos años destacando en la serie de Netflix 'Lost In Space', actuando en la cinta 'Escape Room' y protagonizando la aclamada película de Luca Guadagnino 'Bones and All' junto a Timothée Chalamet, con quien se rumoreó un posible romance.

Taylor Russell | Gtres

Según medios como The Sun, Russell y Chalamet tuvieron una "breve aventura secreta", aunque ninguno de los actores confirmó dichos rumores que surgieron debido a la complicidad y la química que se observaba entre ellos durante los meses de rodaje de la cinta, aunque dichos rumores de romance se han diluido después de que el actor fuera visto, en varias ocasiones, con la famosa Kylie Jenner.

Timothée Chalamet y Taylor Russell en 'Bones and All' | Frenesy Film Company

Russell fue nominada a los Independent Spirit Awards por 'Bones and All', un romance de terror que se presentó en el Festival de Venecia en septiembre de 2022, lugar donde, por primera vez,coincidió con Harry Styles, quien acudió con su expareja, la directora y actriz Olivia Wilde, nombre que Harry tiene tatuado en su cuerpo.

Ahora, el cantante ha acudido al National Theatre de Londres para asistir al pase de prensa de 'The Effect', la obra de teatro protagonizada por Russell que ya es uno de los estrenos más exitosos del verano en la capital británica.

Tras varios meses de rumores, Styles y la actriz han sido vinculados románticamente después de ser fotografiados en una actitud cariñosa en la fiesta que tuvo lugar después de que la obra finalizara. Los actores se mostraron muy acaramelados, compartiendo tiernos abrazos y susurrándose al oído el uno al otro.

"Parecía que iban de la mano. Harry no se separaba de Taylor y le susurraba cosas al oído. Se reían a carcajadas y no paraban de mirarse sonrientes", ha afirmado una fuente a PageSix. Parece que, además, Styles presentó a Russell a su amigo, el presentador James Corden y a su esposa Julia Carey en el camerino de la actriz.

Taylor Russell firmando autógrafos | Gtres

Según TMZ, Harry abandonó el evento antes que Taylor con el bolso y la maleta de la actriz. Posteriormente, ella fue vista subiendo al coche del cantante tras salir del teatro por la puerta del escenario.

Por el momento, ni Styles ni Russell han confirmado si se trata de una amistad o de un precioso romance, pero no hay duda de que comparten un cómplice y estrecho vínculo.