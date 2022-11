La escena de canibalismo en 'Bones and All': ¿Qué comen en realidad Timothée Chalamet y Taylor Russell?

Tras el éxito de 'Call me by your name', que instauró a Timothée Chalamet como una de las estrellas favoritas del momento, el actor francés se reencuentra con el director italiano Luca Guadagnino en 'Bones and All'.

La película ya ha llegado a los cines españoles y es la adaptación de la novela de Camille DeAngelis que tiene como eje central una historia de amor entre la joven Mare, interpretada por Taylor Russell y un chico vagabundo, Timothée Chalamet, en el Estados Unidos en los bulliciosos años 80.

La historia no sería demasiado diferente a ningún otro romance si no fuese porque, llegado un punto en la trama, los personajes ingieren carne humana.

Timothée Chalamet en 'Bones and All' | Frenesy Film Company

La protagonista, Taylor Russell, explicó en una entrevista con 'EW' lo que comieron que simulaba la carne humana y era mucho más dulce de lo que esperaban.

"Era una combinación de guindas al marasquino y salsa de chocolate negro", explicó la actriz conocida por papeles como 'Lost in Space'.

Es más, asegura, entre risas, que "fueron lo suficientemente amables para darnos cosas un poco más dulces" que la carne humana.

Timothée Chalamet y Taylor Russell en 'Bones and All' | Frenesy Film Company

El director de la aclamada 'Call me by your name' declaraba que el canibalismo no es lo importante en la historia. Luca Guadagnino contaba a 'Slant' que la cinta va más allá.

"Trata de la imposibilidad de escapar de ti mismo y de tu identidad y, al mismo tiempo, es el objetivo de una posibilidad de calma que te hace conocer al otro", explicaba el director.

Así, según el italiano, "el canibalismo es más sobre ser alguien que tiene una condición que es insalvable".

