Timothée Chalamet y Kylie Jenner, ¿nueva pareja? Las claves de su supuesto romance

Dicen que la primavera la sangre altera y en cuanto a los romances de celebrities inesperados que están floreciendo parecen tener razón.

Después de la pareja inesperada de su hermana Kendall Jenner con Bad Bunny o la reconciliación de Shawn Mendes con Camila Cabello, llegan los rumores de la más sorprendente de todas: Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

El actor de 'Call me by your name' y la famosísima modelo de la familia Kardashian-Jenner han empezado a rumorearse como pareja (o al menos, estar conociéndose).

Todo comenzó, como suele ocurrir con este tipo de 'gossip', con la gossip girl de la vida real: Deuxmoi. La cuenta reportó mensajes de fuentes que aseguraban que llevan juntos desde enero e incluso habían pasado juntos el Año Nuevo.

Recientemente comenzaron a resurgir vídeos de su complicidad en la Fashion Week, e incluso se revelaba que el coche de Kylie ha sido visto recientemente en casa de Chalamet.

Según ha compartido una fuente con Us Weekly, "Kylie solo ha salido con Timothée algunas veces, así que no es muy serio. Está disfrutando de conocerle mejor y está abierta a ver a dónde llevan las cosas", aseguran.

"Timothée es un perfecto caballero y trata a Kylie con respeto. Es muy encantador y la hace reír, es fácil hablar con él. No es como los otros tíos con los que ha salido antes y aunque puede no parecer su tipo, tienen muy buena química", añade la fuente.

Kylie rompió oficialmente con el padre de sus hijos, Travis Scott, el pasado enero después de una larga temporada de idas y venidas y de dar la bienvenida a su segundo bebé Aire (antes conocido como Wolf) en febrero del año pasado.