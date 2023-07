Las fotos de Harry Styles en bañador donde se descubre el tatuaje que se hizo por Olivia Wilde

Harry Styles y Olivia Wilde fueron una pareja que causó sensación y dio mucho qué hablar desde que se conocieron en 2021 en el rodaje de la película dirigida por la misma Wilde, 'Don't Worry Darling' donde se enamoraron perdidamente. Tras casi dos años de relación y varias polémicas, finalmente en noviembre de 2022 decidieron continuar sus caminos por separado, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Styles y Wilde no han vuelto a ser vistos juntos desde entonces, pero en junio de este mismo año, mientras Harry se encontraba en uno de los conciertos de su gira 'Love on Tour', la actriz dio "me gusta" a un vídeo del cantante interpretando la famosa canción de One Direction 'What Makes You Beautiful'.

Harry Styles y Olivia Wilde | Getty

Ahora que Harry ya ha finalizado su gira mundial tras dar su último concierto en Reggio Emilia (Italia), el cantante está disfrutando de sus vacaciones y ha sido fotografiado tomando el sol con amigos como James Corden durante una escapada en barco en la localidad Italiana de Bolsena.

En las fotografías hemos podido ver a Styles en bañador luciendo su tonificado cuerpo junto a sus icónicos tatuajes, pero lo que más ha llamado la atención ha sido un tattoo en el muslo en el que se lee "Olivia" y que parece ser bastante reciente porque nunca antes se había visto.

Los fans del artista han especulado sobre el posible significado del tatuaje afirmando que podría ser en honor a su exnovia, Olivia Wilde. Sin embargo, otros han asegurado que se trataría únicamente de una referencia a su canción "Olivia" que escribió en 2015 y que cantó junto a sus compañeros de One Direction.

Los comentarios en redes sociales bromeando y comentando el tatuaje no han parado de sucederse. "Todas las bromas aparte, si el tatuaje realmente dice Olivia, entonces solo prueba que Harry Styles es humano. Hizo algo loco por una chica de la que estaba enamorado en un momento dado, probablemente como un gran gesto romántico", ha tuiteado un usuario.

"No puedo creer que Harry Styles sea el tipo de persona que se tatúa el nombre de una relación en realidad", ha comentado otro seguidor.