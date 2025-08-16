Quentin Tarantino explica por qué canceló The Movie Critic y la culpa la tiene Érase una vez en Hollywood

Quentin Tarantino anunció en 2023 que iba a rodar The Movie Critic, la que sería su décima y última película. Sin embargo, en 2024 sorprendió confirmar que el proyecto finalmente no saldría adelante.

El director ya había acabado el guion y se encontraba en preproducción. Incluso, surgieron los rumores de que iba a aparecer Tom Cruise o Brad Pitt repitiendo su papel de Cliff Booth en Érase una vez en Hollywood. La cinta iba a estar ambientada en la California de 1977 e inspirada en la figura real de un crítico de cine que escribía sus reseñas en una revista porno.

Más de un año después de su cancelación, el cineasta ha hablado para el podcast The Church of Tarantino, en el que ha dado las razones detrás de su decisión.

Quentin Tarantino, en una imagen de archivo | EFE

"No me entusiasmaba mucho dramatizar lo que escribí durante la preproducción, en parte porque estoy usando las habilidades que aprendí en Érase una vez en Hollywood sobre cómo convertir Los Ángeles en el Hollywood de 1969 sin usar CGI. Era algo que teníamos que lograr. No era seguro que pudiéramos hacerlo... En The Movie Critic no había nada que resolver. Ya sabía, más o menos, cómo convertir Los Ángeles en una época anterior. Se parecía demasiado a la anterior", ha explicado sobre las semejanzas estéticas que tendría su film con el anterior.

El dos veces ganador del Oscar dijo que originalmente iba a ser una serie de ocho episodios y luego lo transformó en una película, esperando que fuera mejor. "Y no lo fue. Lo dejé. Y la razón por la que lo dejé es un poco loca", reveló.

También aclaró que la historia de The Movie Critic no tenía nada que ver con Érase una vez en Hollywood ni que Cliff Booth volvería a aparecer a pesar de los rumores. Eso sí, la calificó como su "secuela espiritual".

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Al Pacino en Érase una vez en Hollywood | Cordon Press

"Lo que pasa con The Movie Critic es que me encanta. Pero me planteé un reto al hacerla: ¿Puedo convertir la profesión más aburrida del mundo en una película interesante? ¿Quién quiere ver una serie sobre un jodido crítico de cine? ¿Quién quiere ver una película llamada The Movie Critic? Esa fue la prueba. Si de verdad puedo hacer una película o una serie sobre alguien que realmente ve películas interesantes, es un logro. Y creo que lo he conseguido", habló sobre su guion, dejando abierta la posibilidad en el futuro de que vea la luz.

Eso sí, por el momento su proyecto final tendrá que esperar, tal y como confesó en el pasado Festival de Sundance cuando aseguró que no tenía prisa por motivos familiares.

Mientras, la serie sobre Cliff Booth protagonizada por Brad Pitt continúa sus grabaciones con David Fincher como director.