Las primeras fotos de Brad Pitt convertido de nuevo en Cliff Booth: ¿Y esa peluca?

La carrera de Brad Pitt Brad Pitt ha oscilado entre el cine comercial y el de autor con una total naturalidad, y uno de sus grandes papeles en los últimos años fue el de Cliff Booth, en Once Upona Time in Hollywood (Érase una vez en... Hollywood) (2019), por el que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto.

La película, dirigida por Quentin Tarantino, fue un homenaje melancólico al Hollywood de finales de los años 60, mezclando hechos reales con ficción, y poniendo el foco en la relación entre RickDalton (Leonardo DiCaprio), un actor en decadencia, y su leal doble, Cliff.

La película, que mostraba una era en transformación, regresa seis años después con una secuela que sigue al personaje de Pitt.

El actor ha sido visto caracterizado como Cliff en las primeras imágenes del rodaje del spin-off, titulado The Adventures of Cliff Booth, que lo muestran en el set de Los Ángeles luciendo su inconfundible look setentero: gafas de aviador, chaqueta de mezclilla y el pelo rubio, pero esta vez, se trata de una peluca, que a priori no parece a la altura de su melenaza rubia. Debido a su decisión de raparse hace unos meses hubiera sido imposible que mantuviese su pelo natural, y además algunos ya indican que parece que el veterano de Hollywood está empezando a clarear. Habrá que esperar para ver si su caracterización le hace justicia.

La secuela no será dirigida por Quentin Tarantino, sino por David Fincher, quien toma las riendas a partir de un guion escrito por el propio Tarantino. Este se convierte así en el primer reencuentro de Fincher y Pitt en un proyecto profesional desde El curioso caso de Benjamin Button, aunque su colaboración se remonta a clásicos como Seven oEl Club de la Lucha.

La historia de The Adventures of Cliff Booth se sitúa en 1977, casi una década después de los acontecimientos de la primera película. Se trata de un proyecto producido por Netflix, que adquirió los derechos y ha dado luz verde al rodaje este verano, con un estreno previsto para 2026.

A pesar de que la cinta no es una continuación directa de la trama original, y que de momento no cuenta con la participación de Leonardo DiCaprio, sí conserva el tono híbrido entre la sátira yla violencia estilizada que definen a la película de Tarantino.