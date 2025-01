Quentin Tarantino explica el motivo personal por el que no tiene "prisa" para rodar la última película de su carrera

Quentin Tarantino no se ha puesto tras las cámaras desde 2019, cuando estrenó Érase una vez en... Hollywood. El director tiene planeado retirarse con una última película, pero, por el momento, parece que su proyecto final tendrá que esperar.

Durante una aparición en el Festival de Sundance, Tarantino reveló cuáles son sus planes. "No tengo prisa por lanzarme a la producción", dijo Tarantino. "He estado haciendo esto durante 30 años. El mes que viene mi hijo cumplirá 5 años y tengo una hija de dos años y medio. Cuando estoy en Estados Unidos, escribo. ¿Cuándo estoy en Israel? Soy abba, que significa padre", declaró.

"La idea de lanzarme a un viaje así cuando son demasiado pequeños para entenderlo no me resulta tentadora. En cierto modo, no quiero hacer la película que termine haciendo hasta que mi hijo tenga al menos 6 años. De esa manera sabrá lo que está pasando, estará allí y será un recuerdo para el resto de su vida", añadió. En cuanto a su hija, explicó: "Ya es un genio, simplemente lo entenderá".

Quentin Tarantino, Bruce Willis, Maria de Medeiros y Lawrence Bender en el rodaje de 'Pulp Fiction' | Cordon Press

Además, el cineasta desveló en qué está trabajando actualmente. "Si os preguntáis qué estoy haciendo ahora, estoy escribiendo una obra de teatro y probablemente será lo próximo que termine haciendo. Si es un fiasco, probablemente no la convertiré en una película. ¿Pero si es un gran éxito? Podría ser mi última película", adelantó.

En cuanto al proceso de escribir una obra de teatro, Tarantino lo definió como "un verdadero reto", incluso más complicado que rodar una película. "¿Qué coño es una película ahora? ¿Algo que se proyecta en los cines a cambio de un estreno simbólico durante cuatro malditas semanas? Muy bien, y para la segunda semana podrás verla por televisión. No me metí en todo esto por unas ganancias decrecientes. Quiero decir, ya era bastante malo en el 97. Ya fue bastante malo en 2019, y ese fue el último maldito año de películas. En lo que a mí respecta, fue una mierda", lamentó.

EL TEATRO, LA ÚLTIMA FRONTERA

"Ahora está el estreno en cines, y luego, en dos semanas, podrás verla en streaming. ¿El teatro? No puedes hacer eso. Es la última frontera", esgrimió el cineasta responsable de títulos como Pulp Fiction, Malditos bastardos o Érase una vez en... Hollywood.

Tarantino, que está casado con la cantante israelí Daniella Pick, ya habló en 2020 sobre su deseo de retirarse para centrarse en su familia. "Siento que este es el momento para que el tercer acto de mi vida se incline un poco más hacia lo literario, lo cual sería bueno como nuevo padre, como nuevo esposo", declaró al programa de ABC News Popcorn.

"No cogería a mi familia y la llevaría a Alemania o Sri Lanka o dondequiera que tenga lugar la próxima historia. Puedo ser un poco más hogareño y convertirme un poco más en un hombre de letras", expuso.