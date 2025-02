Así descubrió Quentin Tarantino en su última película a la nueva generación de estrellas de Hollywood

Seguramente no le descubriremos nada a nadie si decimos que Quentin Tarantino es uno de los directores más influyentes y originales de Hollywood. Pero hoy queremos detenernos en otra de sus cualidades, la de ver y hacer relucir el talento no solo de estrellas consagradas sino también de otras emergentes o de viejas glorias que otros ya dan por amortizadas y olvidadas.

Nadie podría ahora pensar en John Travolta y Samuel L. Jackson de otra forma que no sea como estrellas más absolutas, pero lo cierto es que ambos le deben mucho a Pulp Fiction. Jackson venía trabajando mucho en televisión y tuvo pequeños papeles en cintas como Juego de patriotas o Jurassic Park, pero fue su papel de Jules Winnfield el que empujó su carrera. Por su parte, Travolta venía de ser lo más en los 70 y 80 gracias a títulos como como Grease y Fiebre del sábado noche, pero en los 90 su carrera se daba por echada a perder hasta que Quentin la revivió.

También le debe muchísimo Christoph Waltz, actor de teatro y televisión en Alemania y Austria hasta que Tarantino le convirtió en el coronel de las SS Hans Landa de Malditos bastardos. Se llevaría un Oscar por esa interpretación en 2009 y otro, tres años después, por Django desencadenado, también de Tarantino. Patricia Arquette, Michael Madsen, Kurt Russell son otras estrellas que deben mucho a este director.

Pero si hay una brújula del buen hacer como cazatalentos de Quentin Tarantino es su última película hasta la fecha: Érase una vez en Hollywood. No hablamos de sus tres protagonistas principales, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt (que ganó el Oscar por esta peli) y Margot Robbie, ya consagradísimos al recibir este guion, sino de otros miembros del reparto no tan conocidos en ese momento y que ahora han despuntado.

Siendo una película tan metarreferencial hacia la meca del cine y sus años dorados, no falta en la cinta de Tarantino una buena ración de nepo-babies, aunque no quiere decir que esos "hijos de" no tengan talento para triunfar. Empezando, cómo no, por Margaret Qualley, hija de Andie MacDowell. Aunque ya la habíamos visto en la serie The Leftovers y en la deficiente adaptación live-action de Death Note, Érase una vez en Hollywood sería su trampolín para luego destacar en La asistenta, Kinds of Kindness y La sustancia. Por esta última no optará al Oscar, pero sí ha encabezado todas las listas de "ausencias" en dichas nominaciones.

Margaret Qualley en La sustancia | Working Title Films

Otras nepo-babies de éxito que vimos a las órdenes de Tarantino fueron Maya Hawke, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, cuyo paso por esta película coincidió también con su llegada a Stranger Things, catapultándola a la fama global; y también Rumer Willis, la hija mayor de los actores Bruce Willis y Demi Moore, con una dilatada carrera en televisión pero que, en su caso, no ha conseguido despuntar tanto como querría.

Uma Thurman y su hija Maya Hawke | Getty

Al mencionar el paso de Qualley por The Leftovers y de Hawke por Stranger Things y repasar la filmografía del resto de actores y actrices emergentes que metió Quentin Tarantino en Érase una vez en Hollywood, quizás podamos encontrar un denominador en común: ¿es el director un ávido seriéfilo? Porque muchos de ellos han brillado en alguna serie justo antes de ser descubiertos por el cine.

Mikey Madison en Anora | Universal Pictures

Es el caso de Mikey Madison, que destacó como una de las hijas adolescentes de Pamela Adlon en Better Things antes de trabajar con Tarantino y, ahora, estar nominada al Oscar por Anora. Sydney Sweeney ya brilló en Todo es una mierda, El cuento de la criada, Sharp Objetcs y Euphoria antes de su éxito cinematográfico y convertirse en una de las estrellas de referencia. Y lo mismo pasaba con Victoria Pedretti, que vimos en You y La maldición de Hill House antes que con Tarantino.

Victoria Pedretti en 'You' | Netflix

Incluso los más seriéfilos reconocerán a Austin Butler por la televisión: antes de Érase una vez en Hollywood y consagrarse al año siguiente con Elvis, inició su carrera en series de Nickelodeon (como Manual de supervivencia escolar de Ned o Zoey 101), fue el interés amoroso de la joven Carrie Bradshaw de The Carrie Diaries y también el prota de la serie de fantasía y aventuras Las crónicas de Shannara.

Austin Butler | Getty Images

También tienen cameos otras estrellas jóvenes como Lena Dunham o Dakota Fanning, aunque sus carreras estaban ya más que empezadas.

Y no podemos no mencionar a otras dos estrellas televisivas, estas más maduras, que Tarantino convirtió en la pareja de vaqueros Scott Lancer y Johnny Madrid Lancer: Luke Perry, el actor de Sensación de vivir y Riverdale que tristemente falleció al poco de terminar el rodaje de la película, y Timothy Olyphant que, precisamente, venía de hacer de vaquero en Justified. Ellos, como Travolta y Jackson hace décadas, fueron una reivindicación necesaria de este talento que siempre ha estado ahí pero no se le hacía el debido caso.