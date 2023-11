Priscilla Presley zanja la polémica con Riley Keough y el testamento de su hija Lisa Marie

La muerte de Lisa Marie Presley fue otro trágico capítulo en la familia Presley, golpeada en los últimos años por la muerte de otros miembros como su hijo, Benjamin.

Una de las más afectadas fue Priscilla, quien ha recordado recientemente en una entrevista con Piers Morgan los últimos instantes de la vida de su hija y cómo tenía pensamientos suicidas antes de morir.

No es el único momento duro que ha tenido este 2023 para la que fuera la mujer de Elvis, ya que también estuvo enfrentada con su nieta, Riley Keough, por el testamento de Lisa Marie. Al parecer, lo cambió en el último momento a favor de sus hijos sin avisar a su madre lo que convirtió a su hija en dueña de Graceland.

Todo ello parecía indicar que la relación entre abuela y nieta estaba rota, pero Priscilla aclaró que la situación fue "malinterpretada". Ahora, ha acabado con cualquier tipo de duda y ha alabado a la actriz de Daisy Jones and the Six: "Creo que Riley será genial. Ella me ha preguntado algunas cosas sobre qué hacer y hablamos de, por ejemplo, que quiero ayudarla con Graceland. Me refiero, ella también tiene su propia carrera y le está yendo muy bien".

Riley Keough y su abuela Priscilla Presley | Getty

La matriarca de la familia Presley agregó que cree que su legado está en buenas manos con Riley: "Tiene la cabeza sobre sus hombros. Hemos tenido muchas conversaciones. Confío en ella, creo que es capaz de asumir algunas cosas, especialmente algunas cosas en Graceland, cuando tenemos que estar allí en persona y juntos, o solo ella".

"La amo. Siempre nos hemos llevado bien. Sí que hubo un poco de intento de descifrar el testamento, tal y como lo haces normalmente. Pero Riley y yo siempre hemos sido cercanas", puntualizó.

Próximamente, la familia Presley volverá a estar en boca de todos con el estreno de Priscilla, la película de Sofia Coppola y protagonizada por Jacob Elordi y Cailee Spaeny.