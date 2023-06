Priscilla Presley aclara cómo es la relación ahora con su nieta Riley Keough tras la pelea por el testamento: "Elvis estaría orgulloso"

Lisa Marie Presley, hija de Elvis y Priscilla Presley, falleció inesperadamente el pasado el 12 de enero de un paro cardíaco. Poco después de su fallecimiento, Priscilla Presley presentó una demanda que cuestionaba la validez del testamento de su hija porque había hecho una modificación en 2016 nombrando a su hija Riley Keough la controladora del fideicomiso y de Graceland, la casa de Elvis que se ha convertido en una atracción turística, y el 15% de la herencia.

Riley Keough se encuentra en un momento muy importante de su carrera después del estreno de su nueva serie 'Daisy Jones and the Six', pero como es natural no está viviendo el mejor momento con su familia. Tras la demanda, parecía que la relación entre abuela y nieta se había roto. Sin embargo, cuatro meses después, en mayo, Priscilla y Riley llegaron a un acuerdo sobre la herencia de Lisa Marie y ambas insistieron en que el acuerdo era mutuo.

Priscilla Presley y Lisa Marie Presley | Gtres

Ahora, Priscilla se ha pronunciado y ha presentado los términos de dicho acuerdo. Riley continuaría siendo la administradora del patrimonio y, además, supervisaría los subfideicomisos de sus hermanas Harper Lockwood y Finely Lockwood. Priscilla, por lo tanto, administraría el subfideicomiso para su hijo Navarone Garibaldi y también percibiría un pago de un millón de dólares. Además, parece que Riley también le pagaría a su abuela 400.000 dólares para cubrir los costes legales del proceso, según los informes.

Ante los rumores sobre su pelea con Riley por la herencia de Lisa Marie, Priscilla ha declarado que la situación fue "malinterpretada" y que se presentó como "una 'pelea' por el dinero de mi amada hija", añadiendo que su intención era "resolver toda posible incertidumbre". Al parecer también se ha separado del bufete de abogados con los que trabajaba en un inicio cuando impugnó el testamento.

Riley Keough y su madre Lisa Marie Presley | Getty

En la declaración, Priscilla ha añadido: "La muerte de mi hija fue devastadora y desgarradora. Hemos aprendido que los fans se dan cuenta de que somos 'sólo una familia'. Elvis estaría orgulloso y sus deseos y los de Lisa son los más importantes para todos nosotros".

"Mi nieta, a través de su consejo, junto con mi equipo trabajaron diligente e incansablemente para resolver todos los malentendidos como familia", ha añadido.