Priscilla Presley habla claro de su enfrentamiento con su nieta Riley Keough ahora que es la única propietaria del legado de Elvis

La relación de Riley Keough y Priscilla Presley ha estado en entredicho desde que comenzaron los procesos legales tras la trágica muerte de Lisa Marie Presley.

La hija de Elvis falleció de forma repentina en enero dejando devastada a su familia y a su hija, Riley Keough, que ya había perdido a su hermano por suicidio en 2020.

En estos complicados meses, ha trascendido información sobre la herencia legal de Lisa Marie y que había habido discrepancias entre Riley y su abuela, Priscilla Presley, que al parecer no estaba de acuerdo en que su nieta tuviera el control de las propiedades.

Después de una batalla legal en la que Presley intentó impugnar el testamento, recientemente Riley fue declarada la única propietaria de Graceland, la gran propiedad convertida en santuario de Elvis, y los demás activos de la familia Presley.

Riley Keough y su madre Lisa Marie Presley | Getty

Ahora, Priscilla se ha pronunciado para aclarar cuál es su relación con su nieta.

"Riley ahora es la ejecutora, lo cual debería ser lo correcto, obviamente, siendo su hija. Riley y yo estamos bien. Nunca estuvimos mal. Todo eso era la publicidad. Esto es privado y no es algo con lo que jugar a la ligera diciendo que no estamos de acuerdo", afirma Priscilla a THR negando las especulaciones.

"De hecho, voy a cenar con Riley esta noche. Las dos entendemos lo que tiene que hacerse. Y estoy aquí para ella, ella lo sabe. Ella quiere que esté para ayudarla", añade Priscilla.

Priscilla Presley y su nieta, Riley Keough | Getty

Es cierto que también Riley, protagonista de 'Daisy Jones and the Six', habló sobre su abuela en un reportaje con Vanity Fair donde reconocía el gran papel de Priscilla construyendo el legado de su abuelo y Graceland, y entendía que se mostrara protectora con ello.

"Es muy importante para ella. Él fue el amor de su vida. Y cualquier cosa que sugiera lo contrario en la prensa me pone triste porque, al final del día, ella lo único que quiere es amar y proteger Graceland y a la familia Presley y su legado", reconocía Keough.