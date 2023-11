Priscilla Presley se derrumba al hablar de la muerte de Lisa Marie y cómo su hija tenía pensamientos suicidas antes de morir

El pasado 12 de enero fallecía Lisa Marie Presley, la única hija que Elvis Presley tuvo fruto de su matrimonio con Priscilla Presley.

Tras su repentina muerte a los 54 años la autopsia esclareció que su causa de la muerte fue una obstrucción intestinalrelacionada con una cirugía para perder peso.

Ahora, su madre, Priscilla Presley, ha hablado para el programa TalkTV con Piers Morgan donde la podemos ver romperse en un momento de la entrevista.

"Fue insoportable. Perdí a mi madre, a mi nieto y a mi hija", explica sobre las recientes pérdidas que ha tenido. "Perder a Ben fue lo más difícil para ella, él se quitó la vida, él era el amor de su vida. Ella lo adoraba, haría cualquier cosa por él", dice sobre la muerte del hijo de Lisa Marie en el año 2020 a los 27 años.

Para después revelar lo mucho que le había costado a Lisa Marie lidiar con la muerte de su hijo, llegando a revelar que tenía pensamientos suicidas antes de morir: "Estábamos sentadas en Memphis con el traje, dijo: No sé si quiero estar aquí. Hablaba de Ben y de cómo todavía estaba de duelo, esto fue un par de meses antes".

Luego explica cómo vivió su último evento público juntas, que fue en los Globos de Oro solo unos días antes: "Acabábamos de llegar allí, bajas todas estas escaleras. Tropecé un poco porque tenía puestos tacones altos y ella comenzó a reírse mucho. Yo comencé a reírme. Ni siquiera habíamos tenido una copa todavía".

"Ella dice: Dios mío, mamá, ni siquiera puedes tomar una copa. Fue divertido, un recuerdo divertido. Luego nos sentamos y pedimos bebidas, y ella dice: Mamá, me duele mucho el estómago. Inmediatamente nos levantamos y nos fuimos".

Solo unas horas después recibiría la llamada de que Lisa Marie estaba en el hospital: "Me subí directamente al coche, pero ella ya se había ido. Todavía no lo puedo creer. No le deseo esto a ninguna madre", termina diciendo.