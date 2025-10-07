Las pistas que relacionan al ex de Taylor Swift, Joe Alwyn, con la actriz Hunter Schafer: ¿Estás saliendo?

En la era de las redes sociales, el trabajo de investigación de los fans de las celebridades a veces puede compararse al de una agencia de inteligencia por la manera en la que analizan cada detalle, cada interacción y cada gesto con minuciosidad.

Un 'me gusta' discreto en Instagram, una mirada fugaz durante un evento público o una publicación compartida por casualidad pueden ser suficientes para que surjan teorías sobre romances, reconciliaciones o nuevos proyectos.

Lo sorprendente es que, aunque muchas de estas teorías nunca se confirmen en su totalidad, con frecuencia terminan acercándose bastante a la realidad.

El actor Joe Alwyn, expareja de Taylor Swift, y la actriz de Euphoria Hunter Schafer han sido objeto de una de estas investigaciones de sus fans, quienes han iniciado rumores de romance entre los dos.

"¿Puedo iniciar un rumor?", escribía un usuario de X haciendo saltar las alarmas con dos imágenes, siendo una de ellas de Joe y Hunter juntos en el estreno de la película Kinds of Kidness en el Festival de Cannes, donde se mostraron muy amistosos.

Pero la fotografía que ha originado la especulación ha sido una captura de una publicación de Instagram de la actriz, a la que Joe le había dado me gusta, que mostraba a Schafer preparándose para una fiesta con un elegante corsé de satén beige.

Algunos de los usuarios han señalado el parecido de la actriz con la que fue la pareja del intérprete haciendo comentarios como: "Ella le recuerda a Taylor" o "Hunter es exactamente su tipo".

Este rumor no es el único que protagoniza Joe, y es que los fans de su exnovia y superestrella apuntan a que una de las canciones de su nuevo álbum The Life of a Showgirl está inspirada en su historia con el actor.

Taylor y Joe estuvieron juntos durante 7 años y dieron por finalizada su relación en 2023, el mismo año que la cantante conoció a su actual prometido, Travis Kelce.

Taylor Swift y Joe Alwyn | Gtres

La canción en cuestión sería The Fate of Ophelia (el destino de Ofelia), en la que la artista habla de "prometer lealtad a quien me sacó de mi tumba" y "salvó mi corazón del destino de Ofelia", refiriéndose a Kelce.

Para los fans, en esta historia inspirada en Hamlet de Shakespeare, Alwyn sería el personaje principal de la obra que termina su romance con Ofelia con poco tacto, le dice que "vaya a un convento" y después asesina por error a su padre.

Además, para más coincidencia, Joe tiene el papel del hermano de Ofelia en una nueva adaptación cinematográfica de Hamlet, según informa Daily Mail.

Mientras tanto, en redes sociales se sigue poniendo en el foco la supuesta química entre Alwyn y Schafer, el parecido de la actriz con Swift, y fantaseando sobre la posibilidad de que Hollywood tenga una nueva pareja.