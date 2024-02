El hermano gemelo de Bayona aparece en La sociedad de la nieve y no lo has reconocido

La película de La sociedad de la nieve ha tenido gran éxito a nivel nacional e internacional. El accidente aéreo que ocurrió en Los Andes en 1972 se ha vuelto todo un fenómeno de masas y los actores y supervivientes se encuentran en el foco mediático desde que se estrenó la cinta, al igual que el director Juan Antonio Bayona.

Han sido muchos los detalles que se han ido revelando del rodaje y los secretos que han salido a la luz. Entre ellos, cameos como los de de los supervivientes y otros más inesperados. Al parecer, quien también tuvo su pequeño minuto de gloria fue el hermano gemelo de J.A. Bayona: Carlos Bayona.

El cineasta suele acudir con su hermano gemelo a las alfombras rojas, le elige como su acompañante en los eventos a los que acude y siempre presumen de tener una excelente relación. También esta vez, parece que Carlos, que se dedica al mundo de la música, se ha animado a dejar su pequeña contribución en la película de su hermano. A través de su cuenta de Instagram ha compartido que había hecho un cameo en la cinta con dos publicaciones diferentes.

En una fotografía en la que sale junto con Matías Recalt, quien ha ganado el Goya a Mejor Actor Revelación, ha compartido detalles: "Se me olvidó poner la foto de mi momento acting haciendo del piloto que conducía el helicóptero de rescate que curiosamente se llamaba Carlos García como yo."

La imagen muestra a Carlos Bayona disfrazado de piloto junto con Recalt, que interpretaba a Roberto Canessa, con un poco de nieve de fondo en lo que parece ser alguno de los espacios donde se preparaban para el rodaje.

Antes de esto y a raíz del estreno, también compartió sus sensaciones a través de redes sociales con fotos de sus compañeros, pero no había puesto una imagen suya metido en el papel del piloto: "Hoy se estrena La sociedad de la nieve. Es una película tan espectacular como dura fue de rodar". A pesar de ello hoy mismo no dudaría en volver a trabajar en ella si me lo pidieran. Cuántos amigos y cuánto amor me llevo de Sierra Nevada. Vayan en cuanto puedan a verla al cine que es donde mejor se aprecia nuestro trabajo. No echarán nada en falta. Ni siquiera mi papel como el piloto del helicóptero que les rescató".

No todo el mundo había reparado en su presencia. Por ello, varios usuarios le han dejado mensajes al respecto: "¿Qué? Me pongo a verla otra vez para verlo", "Jo, no te he reconocido porque en ese momento estaba llorando a moco tendido... Que brutalidad de película, Carlos. Ha sido muy emocionante", "me la voy a volver a poner solo para fijarme".

A pesar de que su aparición sea muy fugaz la cinta ha marcado mucho a Carlos, al igual que a su hermano J.A. Bayona que ya se prepara para aterrizar en Los Oscar y acaba de estar en los Bafta precisamente acompañado de su hermano.