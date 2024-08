Compañeros de Euphoria: Hunter Schafer revela que le afectó profundamente como persona trans que Dominic Fike le fuera infiel

Hunter Schafer y Dominic Fike se conocieron mientras trabajaban en la segunda temporada de la exitosa serie Euphoria, donde ambos compartieron pantalla interpretando personajes que formaron parte de un intenso triángulo amoroso.

La química entre ellos trascendió la pantalla, y a principios de 2022, hicieron pública su relación. Para Hunter, esta fue una experiencia única, ya que Dominic fue su primera pareja en una relación monógama y con un hombre heterosexual, algo que ella misma describió como un desafío personal significativo debido a su identidad como mujer trans.

Dominic Fike y Hunter Schafer | Getty Images

Sin embargo, la relación entre los dos llegó a su fin en julio de 2023. Ahora, Hunter ha hablado abiertamente sobre el dolor que experimentó durante este proceso. En una entrevista en el podcast Call Her Daddy, la actriz ha revelado que una infidelidad de Dominic fue uno de los factores decisivos en su ruptura:

"Parte de la razón por la que la relación terminó es porque me engañaron por primera vez", ha confesado Hunter, añadiendo que este evento la cambió "fundamentalmente como persona".

Hunter también ha reflexionado sobre lo que significó para ella estar en una relación con un hombre que nunca antes había salido con una persona trans:

"Debido a la forma en que me han educado como mujer trans, ha sido un momento crucial en mi vida lo difícil que ha sido a veces, y pensé: 'Oh, Dios, ¿esto es todo? ¿Puedo simplemente no hacerlo?'", ha comentado la actriz, evidenciando el profundo impacto emocional que tuvo este episodio en su vida.

A pesar del dolor, Hunter ha elogiado a Dominic por ser su primer compañero en público y ha expresado su gratitud por la manera en que él la aceptó tal como es: "Él me vio exactamente como yo era, lo cual fue increíble".

A pesar del engaño que marcó el fin de su relación, Hunter se ha mostrado fuerte hablando sobre ello, reconociendo tanto el dolor como el crecimiento personal que esta experiencia le ha brindado.