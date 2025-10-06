Antonia San Juan se rapa el pelo y comparte cómo está un mes después de diagnosticarle cáncer: "Intentando adaptarme"

Antonia San Juan hizo público que padecía cáncer este septiembre y, a lo largo del mes, ha compartido con sus seguidores de Instagram cómo está siendo este momento de su vida. Con mensajes esperanzadores, la actriz ha querido utilizar su altavoz para animar a las personas que se encuentran en su misma situación. Así, la intérprete está recibiendo una oleada de mensajes de apoyo con cada nueva publicación.

El pasado viernes, Antonia compartía su primer vídeo relacionado con la pérdida del cabello a raíz del tratamiento. Con un pañuelo en la cabeza, ella misma decía que "el pelo ya empieza a caerse" y quitaba hierro al asunto, afirmando que "no hay que tener complejo" y que "casi todo el mundo se pone peluquita". En esta pieza en cuestión, aparecía con un pañuelo.; aunque ha tardado muy poco en quitárselo.

La actriz ha mostrado una foto a modo selfie donde se le puede ver sin pelo. Una vez más, el mensaje que acompaña la instantánea tiene un tono optimista: "Soy feliz porque puedo mirar hacia adentro y no sentir vergüenza de lo que encuentro". Con más de 124 mil likes y 8.000 comentarios, Antonia se ha llevado el apoyo de sus followers en forma de mensajes de cariño.

Ahora bien, no tardó en volver a publicar en su Instagram, esta vez para sacar los colores a aquellas pocas personas que han tratado de dejar comentarios críticos en su perfil. Concretamente uno, señalando que "no le respondí; solo bloqueo y nada más".

La intérprete canaria se muestra con un amigo y con sus perros paseando por las calles de Madrid, mientras que su pie de foto es claro: "Hoy alguien me escribió que le parecía, que algo tan sagrado como la salud, yo la vendiera. Nunca he vendido nada".

También aprovechaba para contar cómo esta viviendo este mes, explicando que "ha estado en una especie de niebla mental e intentando adaptar y adaptarme a las nuevas circunstancias". Todo ello revelando que su enfermedad no parece que le vaya a parar los pies: "Hoy eché de menos, los camerinos, las tablas negras y rayadas de palabras, la excitación y el respeto, de salir al escenario para entrar en comunión con el público. Hoy he sabido, además por otras cuestiones más personales, que voy a seguir. El teatro, mi teatro, mi amor, mi vida, mi lugar".

Y es que si algo está demostrando Antonia San Juan en este mes es su fortaleza, su ánimo de ayudar a los demás y sus ganas de hablar sin tapujos de la enfermedad. El camino emprendido no es el más fácil; no obstante, no está sola y así se lo hacen saber sus miles de fans cada día.