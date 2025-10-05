Tyrese Gibson, detenido y acusado de crueldad animal después de que sus perros mataran a la mascota de su vecino

Tyrese Gibson se ha enfrentado a unos graves problemas legales tras verse involucrado en un incidente con sus perros. El Departamento de Policía del Condado de Fulton emitió una orden de arresto contra el actor de Fast and Furious después de que un vecino le denunciara por ser el responsable de la muerte de su perro.

El mes pasado, los mastines de Gibson presuntamente atacaron hasta la muerte a un Cavalier King Charles Spaniel de un vecino en su propio jardín, señaló la policía, tal y como recoge People. Al parecer, a Gibson se le advirtió de que no les dejara sueltos y esa misma semana fueron vistos sueltos por las cámaras de seguridad hasta en cinco ocasiones.

Tyrese Gibson | Gtres

Las autoridades le dieron al actor una fecha límite para entregarse, pero al no cumplirla, emitieron una orden de arresto en su contra. Incluso, irrumpieron en la propiedad de Gibson el 22 de septiembre, pero el actor y los perros no estaban allí, informó Fox 5 Atlanta.

Ahora, People ha confirmado que el intérprete se ha entregado a la policíay ha sido arrestado este viernes 3 de octubre. Gibson ha ingresado en la cárcel del condado de Fulton en Georgia acusado de un cargo de crueldad animal, aunque fue liberado tras pagar la fianza de 20.000 dólares.

En una declaración previa, el abogado de Gibson afirmó que el actor estaba colaborando con las autoridades y que "expresa sus más sinceras condolencias a la familia que perdió a su querido perro en este trágico incidente mientras el Sr. Gibson se encontraba fuera de su hogar".

Su vecino, Harrison Parker, que sufrió la muerte de su perro Henry, le dijo al medio WSB-TV 2: "Encontré a mi perro muerto en mi entrada".

"No poder escucharlo es simplemente horrible", dijo Parker. "Era uno de los perros más dulces y que lo hayan asesinado es indescriptible", añadió.