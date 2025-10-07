Miley Cyrus revela cómo se reconcilió con su padre tras años distanciados gracias a una canción: "Mi papá lloró"

El distanciamiento entre Miley Cyrus y su padre, Billy Ray Cyrus, se remonta a varios años atrás. Todo comenzó en 2022, cuando los padres de Miley se divorciaron después de casi 30 años de matrimonio. Desde entonces, la dinámica entre ellos cambió y estuvimos tiempo sin verlos juntos.

Sin embargo, en mayo de este mismo año se puso fin a las polémicas y ambos volvieron a aparecer en una foto. La propia artista compartió en sus redes sociales unas palabras sobre la situación: "Mi padre y yo hemos tenido nuestras dificultades a lo largo de los años. Ahora, en mis treinta, la familia es mi prioridad por encima de todo". De este modo, marcaron un punto y aparte en la relación, recuperando el vínculo que los había unido hasta 2022.

La otrora Hannah Montana publicó el 30 de mayo su noveno álbum de estudio llamado Something Beautiful. Menos de cuatro meses después, el pasado 19 de septiembre, la cantante lanzó la versión Deluxe de su último trabajo, que incluía dos temas inéditos: Secrets y Lockdown. Es en el primero de ellos en el que está la clave de esta reconciliación paternofilial.

Tal y como ha revelado en una reciente entrevista, Miley envió el tema a su padre semanas previas a su publicación oficial. El cumpleaños de Billy fue en agosto y este era el bonito regalo de su hija. Una canción que trata, precisamente, del perdón y del amor. Una balada íntima que sacó las lágrimas del propio Billy.

"Mi papá lloró", comenta Miley: "A todos a los que se lo cuento me dicen que no recuerdan cuando su padre lloró, no se ve mucho llorar a un padre". Así, la actriz ha querido revelar la reacción de su padre tras la escucha de la canción, matizando que no es algo muy habitual: "No sé si había visto llorar a mi papá desde que falleció su padre".

Además, ha revelado que en este proceso de reconectar no hubo una extensa charla en la que exponían sus diferencias. "No sentimos que fuera necesaria una conversación", explica para dejar claro que "él y yo nos comunicamos mejor a través de una canción". Es más, afirma que el tema en sí fue un sustitutivo de "sesiones de terapia" y que es su forma habitual de interactuar: "La mitad del tiempo no nos decimos buenos días, buenas noches, ¿cómo estás?, simplemente utilizamos YouTube. Me manda música constantemente".

Así pues, el arte parece haber sido el responsable de terminar con las rencillas entre ambos. La música es capaz de expresar emociones donde las palabras no llegan y, para Miley y Billy, la canción que les hacía falta para que todos los problemas quedaran en el olvido era Secrets.