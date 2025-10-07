El cambio de look de Nicole Kidman tras separarse: Reaparece junto a sus hijas y renovada

Ha pasado una semana desde que salió a la luz la separación de Nicole Kidman y Keith Urban tras casi dos décadas de matrimonio y no ha habido ninguna declaración al respecto por parte de ninguno de ellos.

Nicole hizo su primera aparición pública en la gala benéfica de amFAR, donde asistió sin acompañante, mientras que a Urban todavía no se le ha visto fuera de su gira mundial desde que se anunció su ruptura.

Nicole Kidman en la Semana de la Moda de París | Reuters

Pocos días después, la actriz ha sorprendido posando con sus hijas, Sunday Rose (17 años) y Faith Margaret (14 años), durante el desfile de Chanel durante la Semana de la Moda en París con un look renovado al haber cambiado su flequillo a uno más corto.

"Nicole está cumpliendo con sus compromisos laborales, al igual que Keith", ha dicho una fuente interna a People.

La hija mayor de la actriz y el cantante ya había estado en la pasarela de París con Dior, desfile al que ninguno de sus padres asistió.

Kidman fue nombrada embajadora de Chanel poco después de solicitar el divorcio y la custodia de sus hijas a Keith.

"Como alguien que aprecia tanto la alta costura, estoy ansiosa por presenciar la visión de Matthieu para la casa de alta costura más antigua aún en funcionamiento y tener la oportunidad de usar lo que sé que serán creaciones hermosas", decía Nicole a WWD.

"Chanel siempre ha estado a la vanguardia, arrojando una luz inteligente y elegante sobre las mujeres, y estoy segura de que Matthieu no será la excepción, tal como lo hizo Karl en su época", continuaba.

Además, la sobrina de la actriz de Prácticamente magia, Lucia Hawley, acompañaba al trío en el desfile, donde lucieron atuendos marcados por el denim. La madre de la joven, Antonia Kidman, ha sido el apoyo fundamental de la intérprete durante los últimos meses.