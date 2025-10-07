La hija de Robin Williams estalla y pide "decencia" para que "le dejen de enviar vídeos de su padre"

Han pasado más de diez años desde que Robin Williams nos dejara. Su muerte sobrecogió al mundo del espectáculo en 2014 y su legado cinematográfico es imborrable. Sin embargo, no son pocas las personas que se niegan a aceptar esta pérdida y tratan de devolverlo a la vida con creaciones digitales.

La Inteligencia Artificial es capaz de muchas cosas. Entre ellas, tiene el potencial como para "resucitar" a quienes ya no están mediante vídeos y doblajes. Algo que la hija del eterno Genio de Aladdín, Zelda Williams, ha criticado contundentemente en sus redes sociales.

Robin Williams y su hija, Zelda Williams | Getty

Y es que, según ella misma ha expresado, recibe continuamente contenido de Robin creado por IA. Una situación que no desea seguir sufriendo: "Por favor, dejad de enviarme vídeos de IA de mi padre", comenzaba su comunicado en Instagram, compartido a través de stories.

"Dejad de pensar que quiero verlo o que lo voy a entender, ni quiero ni lo haré". Unas palabras que revelan lo mucho que desea que esto pare. "Si tenéis algo de decencia, simplemente parad de hacerle esto a él y a mí, incluso al resto del mundo", dejando claro que "no es lo que él habría querido".

De este modo, ha arremetido contra la industria de la IA y su mal uso. "Ver el legado de personas reales reducido a que 'esto se parece vagamente o suena como ellos así que es suficiente' para que otros puedan producir contenido horrible en Tik Tok con el que convertirlos en títeres es enloquecedor".

"No estáis haciendo arte, estáis haciendo perritos calientes asquerosos y ultraprocesados a raíz de las vidas de seres humanos, de la historia del arte y de la música y metiéndoselos por la garganta a otros", ha continuado.

En un segundo storie, Zelda ha ido más allá en sus palabras y se ha expresado de la manera más gráfica posible. "Dejad de llamarlo 'el futuro'. La IA es solo un reciclaje y regurgitación pobre del pasado", haciendo así una analogía con una de las películas de terror más desagradables de la historia: "Estáis en el Ciempiés Humano del contenido y estáis muy, muy atrás, al final de la fila, mientras los tíos al frente ríen y ríen, consumen y consumen".

Así pues, Zelda Williams ha dejado muy clara su opinión sobre la deriva que va tomando el audiovisual desde la llegada de la Inteligencia Articial. La directora y actriz está forjando su propia carrera en la industria y, tomando el testigo de su padre, ya presume de una trayectoria de lo más prometedora. Sin IA de por medio, por supuesto.