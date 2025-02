Hunter Schafer estalla contra la administración Trump porque su nuevo pasaporte la identifique como hombre: "Nunca dejaré de ser trans"

Las estrellas de Hollywood nunca han permanecido ajenas a la actualidad política y con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca no iba a ser menos.

Desde que volviera a ganar las Elecciones presidenciales de Estados Unidos, han sido muchas las polémicas que han rodeado a sus decisiones. Por ello, actores como America Ferrera anunció que se mudaba a Reino Unido por ello.

Otras como Julianne Moore han denunciado que el gobierno de Trump ha prohibido su libro infantil en las escuelas de EE.UU. Ahora, ha sido Hunter Schafer la que ha criticado abiertamente una de sus órdenes ejecutivas que más revuelo han traído: restringir el reconocimiento a las personas trans y reconocer que solo hay dos géneros.

La actriz de Euphoria cargaba duramente contra ello en TikTok después de que en su pasaporte le hayan obligado a cambiar de género y ahora figure como "masculino".

Hunter Schafer | Getty

"Hoy me topé con una dura realidad y sentí que era importante compartirlo con quien estuviera escuchando. Estoy segura de que la mayoría de nosotros recordamos que, creo que el primer día de la presidencia de Trump, firmó una orden ejecutiva para declarar que el estado solo reconocía dos géneros: masculino y femenino asignados al nacer", ha explicado.

"Mi reacción inicial a esto, porque nuestro presidente habla mucho, fue como: 'Lo creeré cuando lo vea'. Y hoy lo vi en mi nuevo pasaporte masculino", aseguró.

Donald Trump, presidente de EEUU | EFE

Schafer, a la que le robaron el pasaporte en un rodaje en Barcelona el año pasado, señaló: "Obtuve un pasaporte de emergencia, que era muy simple en ese momento. Básicamente es solo una copia de mi pasaporte anterior, pero temporal y se supone que solo se usaría durante un año. Así que tan pronto como regresé a los Estados Unidos, tuve que actualizarlo y reemplazarlo con un pasaporte real, lo cual hice hoy en la agencia federal de pasaportes en Los Ángeles. Ya tuve que hacer esto una vez antes. Ninguna parte del proceso fue diferente. Completé todo como lo haría normalmente. Puse que era mujer y cuando lo recogí hoy y lo abrí, habían cambiado el marcador a masculino".

"Me quedé en shock porque simplemente no pensaba que realmente iba a suceder", afirmó. "Esta es la primera vez que me sucede esto desde que cambié mi género", lamentó, añadiendo que "simplemente me da un poco de miedo la forma en que se implementan estas cosas lentamente".

"También quiero decir que me importa una mierda que pongan una 'M' en mi pasaporte. Realmente no cambia nada sobre mí o mi condición de trans. Sin embargo, hace la vida un poco más difícil. Personalmente, quiero decir que todavía no lo he probado, lo descubriré la semana que viene cuando tenga que viajar al extranjero con mi nuevo pasaporte, pero estoy bastante segura de que va a venir acompañado de tener que revelar mi identidad a los agentes de patrulla fronteriza y todo ese asunto mucho más a menudo de lo que me gustaría o de lo que es realmente necesario. Y este es solo mi caso. Pensando en otras mujeres trans a las que también les puede estar pasando esto, u otras personas trans, la lista solo se hace más larga en cuanto a las dificultades que vienen junto a la que esto trae a la vida real", expuso.

"Solo quiero decir que las personas trans son hermosas. Nunca vamos a dejar de existir. Yo nunca dejaré de ser trans. Una carta y un pasaporte no pueden cambiar eso y la mierda con esta administración. Realmente no tengo una respuesta sobre qué hacer al respecto, pero siento que era importante compartirlo. Esto es real", denunció.

Por el momento, la política que mantienen en su web la Oficina de asuntos consulares del Departamento de Estado de EE.UU. es clara: "Solo emitiremos pasaportes con un marcador de sexo M o F que coincida con el sexo biológico del cliente al nacer".