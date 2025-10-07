Llega el Prime Day de Amazon y estos son los descuentos LEGO soñados por los cinéfilos: De Disney a Harry Potter

El Amazon Prime Day es ya uno de los eventos más esperados por los usuarios de la aplicación. Dos días de ofertas increíbles que, en esta nueva edición, se celebran el 7 y el 8 de octubre. Así que, si no quieres que se te pasen los mejores chollos, presta atención.

Nada gusta más a un buen cinéfilo o seriéfilo que un LEGO de colección. Pero, ¿cuáles tienes ahora mismo en Amazon? Hagamos un repaso a las tendencias del momento.

LEGO Disney: Stitch

LEGO Disney: Stitch | Amazon

La adaptación de Lilo & Stich de acción real ha sido uno de los grandes éxitos del año. Por eso, como no podía ser de otra manera, el Experimento 626 en versión LEGO es el número 1 este año. Con un 33% de descuento, pasa de los 64'99€ a tan solo 43'81€.

Comprar en Amazon

LEGO Harry Potter: Cabaña de Hagrid

LEGO Harry Potter: Cabaña de Hagrid | Amazon

No importa el tiempo que pase (ni los reboots en forma de series), la saga de Harry Potter nunca pasa de moda. Ahora bien, si ya tienes el castillo de Hogwarts, continúa expandiendo tu set de LEGO con la cabaña de Hagrid. Además de su mítica casa de madera, vienen hasta siete personajes de la franquicia que pueden ser tuyos con una rebaja del 22%, quedándose en 48'90€.

Comprar en Amazon

LEGO Star Wars: Grogu

LEGO Star Wars: Grogu | Amazon

Falta casi un año para que Baby Yoda aterrice en los cines de todo el mundo; aunque esta adorable criatura de Star Wars está siempre en nuestros corazones. Su versión LEGO viene con la aerocuna en la que lo encontró el mandaloriano en el primer episodio. Ha pasado de los 100€ a poco más de 63€. Nada mal.

Comprar en Amazon

LEGO El señor de los anillos: Rivendel

LEGO El señor de los anillos: Rivendel | Amazon

Viajamos a la Tierra Media para proponer una de las opciones mejor valoradas entre los coleccionistas. Si bien el precio llega a los 424'99€ (un 15% más barato que su coste original), los aficionados a LEGO bien saben que vale la pena. Un set completo de Rivendel que incluye a 15 personajes de la trilogía, montando así la ciudad élfica en tu propio salón.

Comprar en Amazon

LEGO Princesas Disney: Maléfica

LEGO Princesas Disney: Maléfica | Amazon

Terminamos con un clásico entre los clásicos: El castillo de la Bella Durmiente con una imponente Maléfica en forma de dragón. Ideal para los más pequeños de la casa, este LEGO se ha rebajado de los 69'99€ a los 39'80€. La oportunidad está ahí y, a no ser que haya un pinchazo de rueca de por medio, no tiene sentido pasarla por alto.

Comprar en Amazon

Recuerda que estas ofertas estarán disponibles solo el 7 y el 8 de octubre. Son tan solo algunas de las muchas que rodean a la marca LEGO en Amazon Prime. Así que, si no te terminan de convencer, ¡queda en tus manos buscar los sets más increíbles!