El caballero de los Siete Reinos cambia los dragones y la magia por el realismo: Así será la nueva serie de Juego de Tronos

En 2011, el mundo no estaba preparado para el as bajo la manga que se sacó HBO con el estreno de Juego de Tronos. De la noche a la mañana, la historia de la televisión cambió para siempre, aumentando notoriamente los estándares de calidad de lo que se esperaba de una serie. Así, las siete temporadas de los Stark y compañía se convirtieron en todo un fenómeno de masas y, como no podía ser de otra manera, la cadena decidió no despedirse del universo de George R.R. Martin una vez llegó su final.

La primera producción en ver la luz fue La Casa del Dragón, una precuela que nos llevaba a 172 años antes de que Daenerys surcara los cielos. En las dos temporadas ya estrenadas, hemos podido conocer como los Targaryen empiezan a pelear entre ellos antes de la guerra que termina con el reinado de su casa. Sin embargo, los planes de HBO no terminan ahí (ni mucho menos).

En cuanto se estrenó el último episodio de la segunda temporada, la cadena automáticamente lanzó el primer teaser de su próxima serie: El caballero de los Siete Reinos. Se trata de un spin-off situado cronológicamente entre las dos producciones anteriores, concretamente un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos.

Sin embargo, a diferencia de sus hermanas mayores, esta serie no nos contará los entresijos de los reyes, manos y demás personajes de la élite. En su defecto, se centra en el caballero Ser Duncan y su escudero Egg, adaptando así las novelas cortas de Martin Cuentos de Dunk y Egg.

Ahora, la cuenta oficial de Juego de Tronos en X ha querido crear expectación entre los fans con un mensaje de lo más enigmático: "Este invierno...". La elección de palabras no es azarosa porque, como bien saben los fans, "el invierno se acerca". Por lo tanto, es muy probable que próximamente tengamos noticias relativas al estreno de la nueva serie, que ya se espera que llegue a principios del año que viene.

Además, el creador de la serie Ian Parker ha querido adelantar cómo será la producción. Quien ya fuera guionista de la adaptación de los Targaryen, ha dejado claras las diferencias que tendrá con respecto a las series que hemos visto hasta la fecha, empezando por la intro: "Las secuencias de título en la serie original y en La Casa del Dragón son grandes, épicas e increíbles. La banda sonora de Ramin Djawadi es orquestal, grande y hermosa. Ese no es el modus operandi de Dunk. Es simple, sencillo y directo. No tiene mucha ostentación".

De hecho, también ha matizado que la fantasía que siempre ha acompañado a estas historias brillará por su ausencia. "Podría ser básicamente la Gran Bretaña del siglo XIV", explica para concretar que se trata de "una historia de caballeros medievales duros, duros y aguerridos, fríos con un toque muy ligero y esperanzador". De este modo, confirma que "empezamos desde abajo", dejando de lado las tramas de "los señores y las damas, los reyes y las reinas".

Parker también ha comentado con EW que la caída de los Targaryen seguirá teniendo peso en la serie. Y es que se ambientará "50 años después de los dragones", momento en el que "la gente empieza a preguntarse: ¿Por qué seguimos permitiéndoles estar en el poder?".

El propio showrunner presentará en la Comic Con de Nueva York un avance de la serie. Así que, según parece, podremos ver muy pronto un adelanto de la precuela con la que HBO Max pretende devolver el interés a Poniente.

Eso sí, esto seguramente no sea más que la punta del iceberg. Y es que la cadena sigue preparando nuevas producciones abientadas en el imaginario de George R.R. Martin, incluyendo una secuela directa de la serie principal para contar el destino de Jon Snow más allá del muro.