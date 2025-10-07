George Clooney se sincera sobre su relación con las drogas: "Consumía cocaína y esas cosas"

La primera aparición de George Clooney en pantalla fue en 1978, concretamente en una miniserie llamada Centennial, donde ni tan siquiera salió en los créditos. Sin embargo, fue la serie Urgencias la que catapultó al actor a la fama en 1984.

Desde entonces, su carrera despegó y fue imparable. Saltó de la televisión a las grandes salas en los 90, protagonizando grandes cintas como Abierto hasta el amanecer, O Brother! o La delgada línea roja. Una auténtica estrella que ahora, en pleno 2025, sigue cautivando al público y a la crítica con cada estreno.

George Clooney en Urgencias | NBC

Sin embargo, en su juventud no fue siempre la figura de Hollywood sobria y serena que es hoy en día. Tal y como el propio Clooney ha revelado, tuvo una época en la que experimentaba con drogas, aunque tampoco fue el que más disfrutaba de esos planes.

"En el 82 las probé", recuerda: "Consumía cocaína y cosas así". Es más, afirma que "solía bromear sobre lo mucho que consumía", aunque también deja claro que "nunca fue un gran problema para mí".

También ha querido remontarse a la sitcom Taxi, emitida entre 1978 y 1982 en la que él no está acreditado, pero que según comenta sí veía en su día. "Hubo un episodio de Taxi donde todos están consumiendo cocaína. En ese momento pensé: No, esto no es como la heroína. No es adictiva".

Finalmente, el actor parece que recapacitó: "Luego pensé que era bastante malo". Todo ello poniendo sobre la mesa cómo era realmente en aquella época la cocaína: "Estaba diluida con manitol, el laxante para bebés. Todos se metían una raya y luego cagaban".

George Clooney | Gtres

En esta misma línea, ha seguido comentando su relación con otras drogas como la marihuana. Continuando con la entrevista de Esquire, se remonta al día en el que probó unos brownies curiosamente aliñados mientras veía El Mago de Oz con anigos. "Estábamos jodidos", explica, "la película terminó y estuvimos sentados sin hablarnos durante horas. ¡Horas!". Una experiencia que no le convenció, afirmando que "no es su tipo de droga".

Así, Clooney ha querido rememorar a sus 64 años las locuras de la juventud. Afortunadamente, el actor ha sabido mantener una trayectoria profesional sólida y sus millones de fans en todo el mundo bien se lo agradecen.

El próximo 21 de noviembre llega a los cines su última película junto a Adam Sandler y Laura Dern: Jay Kelly. Una cinta dirigida por Noah Baumbach (Historia de un matrimonio) que aterrizará en Netflix semanas después, concretamente el 5 de diciembre.