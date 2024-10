Penélope Cruz y Johnny Depp vuelven a trabajar juntos en Day Drinker: "No hay dos actores mejor elegidos"

La actriz española Penélope Cruz y el estadounidense Johnny Depp volverán a trabajar juntos en Day Drinker, ha anunciado The Hollywood Reporter, según el cual se trata de un thriller de accióndirigido por Marc Webb (The Amazing Spider-Man).

La cinta reunirá a dos intérpretes que ya compartieron pantalla enBlow (2001), Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) y Murder on the Orient Express (2017).

Johnny Depp y Penélope Cruz en Piratas del Caribe | Cordon Press

Según precisó el digital especializado, la productora Lionsgate lanzará las ventas internacionales del filme en el American Film Market, previsto en Las Vegas entre los próximos 5 y 10 de noviembre.

Se trata del proyecto de mayor nombre en el que se embarca Depp en Hollywood tras su polémico divorcio de la actriz Amber Heard.

Johnny Depp y Penélope Cruz en Blow | Cordon Press

La cinta sigue a dos personas que acaban conectadas "de formas inesperadas": una trabaja en el bar de un crucero y la otra bebe durante el día, según el argumento facilitado. El proyecto se dio a conocer en marzo, pero entonces Sydney Sweeney y no Cruz figuraba como protagonista.

"Day Drinker combina un concepto altamente comercial con giros tremendamente escandalosos, todo ello ambientado en un mundo increíble, y no hay mejor cineasta que Marc o dos actores mejor elegidos que Johnny y Penélope para dar vida a ese mundo", dijo en un comunicado el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson.