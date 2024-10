La reflexión de Johnny Depp sobre los que decían que "estaba acabado": "Lo recuerdo todo"

Johnny Depp ha recorrido un largo camino desde 2022, cuando finalizó su larga y pública batalla legal con su exmujer Amber Heard.

Poco a poco el actor ha vuelto a Hollywood aunque sus apariciones públicas han estado contadas, incluyendo el Festival de San Sebastián con el que se siente tan agradecido, como expresaba en su última aparición.

Johnny Depp en el Festival de San Sebastián | Reuters

Ahora estrena su nueva película, Modi - Three Days on the Wing of Madness, y en un reportaje con THR ha respondido si aún cree (como dijo en el pasado) que su vida parece una telenovela.

"Sinceramente, me puedo poner aquí en este mismo segundo a pensar en todos los hits, y en cómo todos estaban contra mí, yeah sí está acabado... y un sinfín de cosas", reconoce.

"Lo puedo recordar todo. Pasé por todo. Algunos no fueron los mejores tiempos, algunos fueron divertidísimos. Algunos fueron una locura. La cosa es que simplemente fue, y simplemente es", reflexiona Depp.

Y termina dejando claro su afán de seguir adelante: "Así que, para mí, eso sucedió. Y aprendí, tío. Todo lo que experimentamos, ya sea que te den un cono de nieve o paseando a tu perro, acabas aprendiendo algo en el camino. Así que no tengo ningún rencor por nadie. No tengo una gran reserva de odio, porque el odio requiere que te importe. ¿Por qué llevar esa carga?".

Modì, cinta de la que es director, se estrena el 5 de diciembre, aunque aún no tiene una fecha confirmada en España.