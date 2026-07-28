Nuevo revés judicial para Justin Baldoni: condenan a su productora en su demanda contra The New York Times

Justin Baldoni vuelve a encajar un duro golpe en los tribunales a raíz de la tormentosa guerra legal y mediática que sacudió el rodaje de It Ends With Us.

Según la resolución emitida por el Tribunal Supremo de Nueva York recogida por la revista People, el juez Gerald Lebovits ha condenado a Wayfarer Studios, productora propiedad del actor y cineasta, a pagar 171.616 dólares a The New York Times bajo la ley estatal anti-SLAPP, creada para frenar acciones judiciales destinadas a amedrentar a la prensa.

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends with Us | Cordon Press

El juez concluyó que la demanda interpuesta por el equipo de Baldoni tras la publicación de la investigación "Podemos enterrar a cualquiera: Dentro de una máquina de difamación de Hollywood" (donde se destaparon las graves acusaciones de acoso sexual y represalias laborales formuladas por Blake Lively) carecía por completo de "una base sustancial de hecho y de derecho".

Esta resolución se produce tras el acuerdo firmado en mayo de 2026 en el que ambas partes aceptaron retirar definitivamente todos sus cargos tras meses de acusaciones cruzadas, un complejo proceso en el que el propio Baldoni llegó a contraatacar demandando no solo al citado periódico, sino también al marido de la actriz, Ryan Reynolds, y a su publicista Leslie Sloane.

Blake lively y Justin Baldoni bailando en It Ends with Us | Cordon Press

Una convulsa batalla en la industria que generó un bando de rechazo, pero también gestos de respaldo de estrellas de Hollywood que se pronunciaron públicamente para apoyar a Justin Baldoni.

Tras dictarse el fallo que desestima las alegaciones de la productora y le deniega el derecho a recurso, la directiva de The New York Times ha celebrado el resultado a través de una publicación oficial difundida tras la sentencia: "Estamos encantados con la decisión del tribunal. La ley anti-SLAPP está diseñada para combatir precisamente este tipo de demandas infundadas que buscan silenciar a la prensa".